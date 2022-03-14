Yaz tatiline kaç gün kaldı? İşte 2021-2022 sezonu tatil tarihi

Okulların kapanış tarihi, son gelişmeler ile öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle devam eden eğitim yılı, kısa zaman sonra sona erecek. İşte, 2021-2022 sezonu tatil tarihi...
7 Şubat 2022 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 cuma günü son bulacak. Bu durumda 2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitmiş olacak.
İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılacak.
17 Haziran 2022 cuma eğitim öğretim yılı sona erecek.