Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2021-2022 eğitim takvimi
2021-2022 eğitim yılının ilk ara tatili devam ederken, dönem sonu yaz tatili tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül'de yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlayan öğrenciler, ara tatil sürecine girdi. Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Peki, yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
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Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için başlayan ara tatil, 2021 yılının son tatil fırsatı olarak ciddi bir talep oluşturdu. Tatillerine devam eden eğitimciler ve öğrenciler, bir yandan da ikinci dönem sonunda okulların, ne zaman üç aylık tatile gireceğini öğrenmek istiyor. İşte, 2021-2022 eğitim yılı yaz tatili başlangıç tarihi...
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Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek.
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
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YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.