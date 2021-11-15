Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2021-2022 eğitim takvimi

Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için başlayan ara tatil, 2021 yılının son tatil fırsatı olarak ciddi bir talep oluşturdu. Tatillerine devam eden eğitimciler ve öğrenciler, bir yandan da ikinci dönem sonunda okulların, ne zaman üç aylık tatile gireceğini öğrenmek istiyor. İşte, 2021-2022 eğitim yılı yaz tatili başlangıç tarihi...