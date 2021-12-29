MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYaz tatili ne zaman başlayacak? 2022'de okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB'in verdiği tarihler
GeriGündem Yaz tatili ne zaman başlayacak? 2022'de okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB'in verdiği tarihler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 29 Aralık 2021 - 10:33 | 

Yaz tatili ne zaman başlayacak? 2022'de okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB'in verdiği tarihler

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci kanaat döneminin tamamlanmasına kısa süre kala, milyonlarca öğrenci ve veli ikinci dönem karnelerin ne zaman alınacağını internet üzerinden sorgulamaya başladı. 2021-2022 yılı eğitim öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi üzerinden daha önce yayınlanmıştı. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak? 2022'de okullar ne zaman kapanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
2022 yılının başlamasına kısa bir süre kalması birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gözü, 2022 yılı yaz tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okulları ne zaman kapatacağını merak eden öğrenci ve veliler, internette '2022 yaz tatili ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB'in verdiği tarihler...
2MEB TATİL TAKVİMİ

MEB TATİL TAKVİMİ

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılacak.

17 Haziran 2022 cuma eğitim öğretim yılı sona erecek.

3YAZ TATİLİ NE ZAMAN

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

7 Şubat 2022 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 cuma günü son bulacak. Bu durumda 2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitmiş olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi