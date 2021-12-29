Yaz tatili ne zaman başlayacak? 2022'de okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB'in verdiği tarihler
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci kanaat döneminin tamamlanmasına kısa süre kala, milyonlarca öğrenci ve veli ikinci dönem karnelerin ne zaman alınacağını internet üzerinden sorgulamaya başladı. 2021-2022 yılı eğitim öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi üzerinden daha önce yayınlanmıştı. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak? 2022'de okullar ne zaman kapanacak?
2022 yılının başlamasına kısa bir süre kalması birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gözü, 2022 yılı yaz tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okulları ne zaman kapatacağını merak eden öğrenci ve veliler, internette '2022 yaz tatili ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB'in verdiği tarihler...