Yaz tatili ne zaman başlayacak? 2022'de okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB'in verdiği tarihler

2022 yılının başlamasına kısa bir süre kalması birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gözü, 2022 yılı yaz tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okulları ne zaman kapatacağını merak eden öğrenci ve veliler, internette '2022 yaz tatili ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB'in verdiği tarihler...