Corona virüsü tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci devam ederken öğrenciler ve velilerin gözü kulağı yaz tatili ile ilgili alınacak karardaydı. 2020 Takvimi ile okulların ara tatil ve yaz tatili tarihi belirlenmişti ancak uzaktan eğitim nedeniyle yaz tatili ile ilgili değişikliğe gidildi. TBMM’de kabul edilen 'telafi eğitimi düzenlemesi' hakkında açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili ile ilgili de açıklamada bulundu. Peki, yaz tatili kısaldı mı? Yaz tatili olmayacak mı?
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Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin yaz tatili yeniden düzenlendi. Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Verilen karar ardından kafa karışıklığı yaşayan öğrenciler ve veliler yaz tatili sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, yaz tatili kısaldı mı? Yaz tatili olmayacak mı?
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“Bu sene yaz tatili olmayacak mı?" sorusuna yanıt Milli Eğitim Bakanı Zİya Selçuk’dan geldi. Oluşabilecek yanlış yargıların önüne geçmek için Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TBMM'de kabul edilen 'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz” dedi.
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2019-2020 eğitim öğretim yılı takviminde bir değişilik yapılmaması halinde okullar 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.