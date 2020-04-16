Yaz tatili kısaldı mı? Yaz tatili olmayacak mı?

“Bu sene yaz tatili olmayacak mı?" sorusuna yanıt Milli Eğitim Bakanı Zİya Selçuk’dan geldi. Oluşabilecek yanlış yargıların önüne geçmek için Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TBMM'de kabul edilen 'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz” dedi.