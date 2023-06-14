YAZ TATİLİ KAÇ AY, kısaldı mı? 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak? MEB çalışma takvimi belli oldu mu?





19 milyon okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için dönem bu hafta sona eriyor. Okullarda cuma günü karne dağıtımı yapılacak ve yaz tatili başlayacak. Yaz tatilinde hem havaların ısınması hem de iş yoğunluğunun az olması sebebiyle öğrenciler ve aileleri tatil planlaması yapacak. Okulların durumuna göre yaz aylarının tatili yaparak geçirmek isteyen veliler, okulların bir sonraki dönem ne zaman açılacağını araştırıyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremin ardından okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 2 hafta gecikmeli başlamıştı. Normal şartlarda yarıyıl tatili dönüşü 6 Şubat Pazartesi günü okulların açılması planlanmıştı. Ancak depremin ardından okulların açılması ertelendi ve eğitim faaliyetleri 20 Şubat’ta depremin etkilenmediği illerde başladı. Peki 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kısaltıdı mı, kaç gün? İşte, MEB 2023-2024 takviminde son durum…