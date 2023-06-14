YAZ TATİLİ KAÇ AY, kısaldı mı? 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak? MEB çalışma takvimi belli oldu mu?

YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat günü gerçekleşen depremin ardından okullarda tatilin uzatılması kararını almıştı. Normal şartlarda 6 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacaktı.
Ancak deprem sonrası ikinci dönem 20 Şubat Pazartesi günü depremin etkilemediği 71 ilde başladı. Eski Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamasında dönemin uzatılmayacağını ifade etmişti.
Yazın depremin etkilediği depremzede öğrenciler için Bakanlık tarafından telafi eğitimleri uygulanacak. Ancak telafi eğitimlerine katılmak zorunlu olmayacak. Deprem bölgesindeki 10 ilde 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı uygulanacak. Yaz tatilinin kısaltılmasına ilişkin bir karar bulunmuyor. Yaz tatili bir sonraki dönemin başlangıcına kadar sürecek.