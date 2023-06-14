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YAZ TATİLİ KAÇ AY, kısaldı mı? 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak? MEB çalışma takvimi belli oldu mu?

Güncelleme Tarihi:

#Yaz Tatili Kaç Ay#Yaz Tatili Kısaltıldı Mı#MEB
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 07:43

Yaz tatili için araştırmalar başladı. Okulların kapanmasına kısa bir zaman kala öğrenciler ve aileleri yaz tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremin ardından okullarda ikinci dönem iki hafta gecikmeli başladı. Depremden etkilenen öğrenciler için yaz tatili döneminde telafi eğitimleri yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı tarihlere göre ikinci dönem belirlenen takvimde sona erecek. 16 Haziran cuma günü okullar kapanacak ve öğrencilerin deyimiyle “ en uzun tatil” başlayacak. Dönemin uzatılmama kararının ardından öğrenciler yaz tatilinin diğer yıllara göre kısa olup olmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim takvimini il ve ilçelerin Milli Eğitim müdürlüklerine gönderecek. Peki Yaz tatili kaç ay sürecek, 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB takvimine ilişkin bilgiler…

1/4YAZ TATİLİ KAÇ AY, kısaldı mı 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak MEB çalışma takvimi belli oldu mu



19 milyon okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için dönem bu hafta sona eriyor. Okullarda cuma günü karne dağıtımı yapılacak ve yaz tatili başlayacak. Yaz tatilinde hem havaların ısınması hem de iş yoğunluğunun az olması sebebiyle öğrenciler ve aileleri tatil planlaması yapacak. Okulların durumuna göre yaz aylarının tatili yaparak geçirmek isteyen veliler, okulların bir sonraki dönem ne zaman açılacağını araştırıyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremin ardından okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 2 hafta gecikmeli başlamıştı. Normal şartlarda yarıyıl tatili dönüşü 6 Şubat Pazartesi günü okulların açılması planlanmıştı. Ancak depremin ardından okulların açılması ertelendi ve eğitim faaliyetleri 20 Şubat’ta depremin etkilenmediği illerde başladı. Peki 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kısaltıdı mı, kaç gün? İşte, MEB 2023-2024 takviminde son durum…

2/4YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK

YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat günü gerçekleşen depremin ardından okullarda tatilin uzatılması kararını almıştı. Normal şartlarda 6 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacaktı.

Ancak deprem sonrası ikinci dönem 20 Şubat Pazartesi günü depremin etkilemediği 71 ilde başladı. Eski Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamasında dönemin uzatılmayacağını ifade etmişti.

Yazın depremin etkilediği depremzede öğrenciler için Bakanlık tarafından telafi eğitimleri uygulanacak. Ancak telafi eğitimlerine katılmak zorunlu olmayacak. Deprem bölgesindeki 10 ilde 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı uygulanacak. Yaz tatilinin kısaltılmasına ilişkin bir karar bulunmuyor. Yaz tatili bir sonraki dönemin başlangıcına kadar sürecek.

3/42023-2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK

2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı her dönem okullarda uygulanacak ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili programlarını çalışma takvimi ile duyuruyor. Henüz 2023-2024 yılının çalışma takvimi belli olmadığından okulların açılış tarihi açıklanmadı.

Geçtiğimiz dönem (2020-21) eğitim döneminde okullar 16 Haziran’da kapanmış ve bir sonraki eğitim dönemi 12 Eylül’de başlamıştı. 2023-2024 yılında 11 Eylül Pazartesi günü okulların açılması bekleniyor. Konuyla ilgili takvim duyurulduğunda detaylar haberimize eklenecektir. Geçtiğimiz dönemin takvimi şu şekildeydi;

4/4YAZ TATİLİ KAÇ AY, kısaldı mı 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak MEB çalışma takvimi belli oldu mu

12 Eylül okullarda 1. dönemin başlaması

14-18 Kasım birinci ara tatil

23 Ocak-4 Şubat yarıyıl tatili (deprem sonrası 20 Şubat’ta okullar açıldı)

17-20 Nisan ikinci ara tatil

16 Haziran Cuma 2022-2023 eğitim öğretim yılı sona erecek.

 

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