Yaz saati uygulaması nedir, ne zaman başladı? 2021 Yaz- Kış saati uygulaması bilgileri
100 yıl önce İngiltere’de başlayan yaz saati uygulaması Türkiye dahil pek çok ülkede enerji tasarrufu ve gün ışığından daha fazla yararlanmak gibi nedenlerle kaldırılmaya başlandı. Peki Türkiye'de yaz saati uygulaması ilk ne zaman başladı, yaz saati uygulaması nedir? İşte yaz saati uygulaması hakkında detaylar...
Her sene Ekim ayının son hafta sonunda Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece Kış saati uygulamasına geçilir ve saatler 1 saat geri alınırdı. Ancak yaz saati uygulaması nedeniyle artık saatler ileri ve geri alınmıyor. Bunun nedeni ise gün ışığından daha fazla yararlanılmak istenmesi olarak görülüyor. Peki, yaz saati uygulaması nedir, ne zaman başladı? İşte yaz saati uygulaması hakkında merak edilenler...
YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?
Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.
YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?
Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebilir.
Bakanlar Kurulu Kararı'nda şu ifadelere yer verildi: "Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır."
Söz konusu karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili yazısı üzerine, 697 sayılı kanunun 2. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından 7 Eylül'de alındı.
Söz konusu karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili yazısı üzerine, 697 sayılı kanunun 2. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından 7 Eylül'de alındı.