Yaz meyvelerinin faydaları saymakla bitmiyor

Üzüm kolesterolü düşürüyor Vitamin ve mineral içeriği yüksek bir meyve olan üzüm, genellikle yazın taze, kışın da kuru olarak tüketiliyor. Aynı zamanda iyi bir antioksidan olan üzüm; demir ve C vitamini yönünden de zengin. Üzüm, kanın pıhtılaşmasını önler ve kolesterolün düşmesine yardımcı olur.