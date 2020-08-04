Yaz güzelleri! Ünlü isimler tatilde

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Evlere kapandığımız zorlu günlerin ardından soluğu tatilde alan ünlü güzeller, paylaştıkları fotoğraflarla sosyal medyaya da yazı getirdi.
2
Abone Ol
Enerji depoluyor
Yeni sezon öncesi enerji depolamak için çıktığı tatilden sık sık paylaşım yapan Aybüke Pusat, son olarak sayfasına bu kareyi ekledi.
3
Abone Ol
Filtresiz
Fethiye’de tatil yapan Cemre Kemer, Hillside Beach Club’da çektirdiği fotoğrafları “Summer” (Yaz) notu ve “filtresiz” etiketiyle sosyal medya hesabında yayınladı.
4
Abone Ol
Kahve keyfi
Eski futbolcu Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel önceki gün Marmaris tatilinden fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve altına şu notu yazdı: “Kahveyi fotoğraf için elime almadığıma, gerçekten içtiğime yemin edebilirim ama ispat edemem.” Demirel’in fit hali dikkat çekti.
5
Abone Ol
Ders alıyor
Ege Kökenli, rüzgâr sörfüne merak sardı. Alaçatı’da ders almaya başlayan oyuncu, bu fotoğrafı Instagram sayfasında yayınladı.
6
Abone Ol
Paylaşmayı unuttu
2016 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra sunuculuğa yönelen Buse İskenderoğlu, Instagram sayfasında birbirinden iddialı fotoğraflarını paylaşıyor. İskenderoğlu, mavi bikinisiyle geçen ay çektirdiği bu kareleri de “Unutulan fotoğraflar” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
7
Abone Ol
Doğayla baş başa
Bu yıl Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ödül alan İlayda Alişan’ın yıldızı sosyal medyada da parlıyor. Instagram hesabında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan genç oyuncunun “doğa” temalı tatil fotoğraflarına beğeni yağdı.
8
Abone Ol
Aşka geldiler
Kısa bir süre önce ilişki yaşamaya başlayan oyuncu Ebru Şahin ve NBA yıldızı Cedi Osman, Çeşme tatiline devam ediyor. Şahin, sevgilisiyle aşk pozlarını Instagram’dan paylaştı. Fotoğrafa kısa sürede 500 binden fazla beğeni ve yorum geldi. Ünlü basketbolcunun da paylaşımın altına kalp emojsi koyması dikkatlerden kaçmadı.
9
Abone Ol
Aylin Mavi sevgisi
Oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel’i tatil yaptığı Bodrum’da ziyaret etti. Yeğeni Aylin Mavi ile hasret gideren oyuncu, o anları Instagram’dan “Dağılın teyzesi geldi” notuyla paylaştı.
10
Abone Ol
Erçel’in yeğeniyle pozlarına 2 milyondan fazla beğeni geldi. Erçel’in ablası da 7 aylık kızıyla bir örnek giyindiği karesini paylaşarak “Biraz da olsa kendime benzetmeye çalıştım” notunu düştü.
11
Abone Ol
Yanından ayırmıyor
Ailesiyle çıktığı tatile devam eden Bensu Soral, köpeklerini de yanından ayırmıyor. Soral, Labradoodle cinsi sevimli köpeği Bruno’yla verdiği bu pozu da Instagram sayfasında paylaştı.
12
Abone Ol
Bayram misafirleri Katar’dan
Ebru Şallı’nın Uğur Akkuş önceki gün Türkbükü’nde bulunan demirli lüks teknesinde bayram nedeniyle Katar’dan gelen misafirlerini ağırladı. İşadamı, önce Maça Kızı adlı mekanda dostlarıyla yemek yedi ardından da teknesine geçerken görüntülendi.Akkuş’un misafirlerinin Katarlı Hamad Abdulmohsen B.Khaled olduğu ve Türkiye’de yapacakları yatırımlar için görüşmeler yaptıkları öğrenildi.