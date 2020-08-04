Magazin Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 09:32 , 04 Ağustos 2020 - 09:34

Yaz güzelleri! Ünlü isimler tatilde

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?