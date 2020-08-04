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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 09:32,

Yaz güzelleri! Ünlü isimler tatilde

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

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Evlere kapandığımız zorlu günlerin ardından soluğu tatilde alan ünlü güzeller, paylaştıkları fotoğraflarla sosyal medyaya da yazı getirdi.

2Enerji depoluyor
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Enerji depoluyor

Yeni sezon öncesi enerji depolamak için çıktığı tatilden sık sık paylaşım yapan Aybüke Pusat, son olarak sayfasına bu kareyi ekledi.

3Filtresiz
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Filtresiz

Fethiye’de tatil yapan Cemre Kemer, Hillside Beach Club’da çektirdiği fotoğrafları “Summer” (Yaz) notu ve “filtresiz” etiketiyle sosyal medya hesabında yayınladı.

4Kahve keyfi
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Kahve keyfi

Eski futbolcu Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel önceki gün Marmaris tatilinden fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve altına şu notu yazdı: “Kahveyi fotoğraf için elime almadığıma, gerçekten içtiğime yemin edebilirim ama ispat edemem.” Demirel’in fit hali dikkat çekti.

5Ders alıyor
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Ders alıyor

Ege Kökenli, rüzgâr sörfüne merak sardı. Alaçatı’da ders almaya başlayan oyuncu, bu fotoğrafı Instagram sayfasında yayınladı.

6Paylaşmayı unuttu
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Paylaşmayı unuttu

2016 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra sunuculuğa yönelen Buse İskenderoğlu, Instagram sayfasında birbirinden iddialı fotoğraflarını paylaşıyor. İskenderoğlu, mavi bikinisiyle geçen ay çektirdiği bu kareleri de “Unutulan fotoğraflar” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

7Doğayla baş başa
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Doğayla baş başa

Bu yıl Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ödül alan İlayda Alişan’ın yıldızı sosyal medyada da parlıyor. Instagram hesabında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan genç oyuncunun “doğa” temalı tatil fotoğraflarına beğeni yağdı.

8Aşka geldiler
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Aşka geldiler

Kısa bir süre önce ilişki yaşamaya başlayan oyuncu Ebru Şahin ve NBA yıldızı Cedi Osman, Çeşme tatiline devam ediyor. Şahin, sevgilisiyle aşk pozlarını Instagram’dan paylaştı. Fotoğrafa kısa sürede 500 binden fazla beğeni ve yorum geldi. Ünlü basketbolcunun da paylaşımın altına kalp emojsi koyması dikkatlerden kaçmadı.

9Aylin Mavi sevgisi
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Aylin Mavi sevgisi

Oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel’i tatil yaptığı Bodrum’da ziyaret etti. Yeğeni Aylin Mavi ile hasret gideren oyuncu, o anları Instagram’dan “Dağılın teyzesi geldi” notuyla paylaştı.

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Erçel’in yeğeniyle pozlarına 2 milyondan fazla beğeni geldi. Erçel’in ablası da 7 aylık kızıyla bir örnek giyindiği karesini paylaşarak “Biraz da olsa kendime benzetmeye çalıştım” notunu düştü.

11Yanından ayırmıyor
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Yanından ayırmıyor

Ailesiyle çıktığı tatile devam eden Bensu Soral, köpeklerini de yanından ayırmıyor. Soral, Labradoodle cinsi sevimli köpeği Bruno’yla verdiği bu pozu da Instagram sayfasında paylaştı.

12Bayram misafirleri Katar’dan
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Bayram misafirleri Katar’dan

Ebru Şallı’nın Uğur Akkuş önceki gün Türkbükü’nde bulunan demirli lüks teknesinde bayram nedeniyle Katar’dan gelen misafirlerini ağırladı. İşadamı, önce Maça Kızı adlı mekanda dostlarıyla yemek yedi ardından da teknesine geçerken görüntülendi.Akkuş’un misafirlerinin Katarlı Hamad Abdulmohsen B.Khaled olduğu ve Türkiye’de yapacakları yatırımlar için görüşmeler yaptıkları öğrenildi.

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