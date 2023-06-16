×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Yaz gün dönümü nedir, ne demek? 21 Haziran'da neler oluyor? İşte 21 Haziran gün dönümü özellikleri!

Güncelleme Tarihi:

#Yaz Gün Dönümü Nedir#21 Haziranda Neler Oluyor#21 Haziran Gün Dönümü Özellikleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 00:07

Yaz gün dönümü için geri sayım başladı. 21 Haziran yaklaşırken en uzun gün ne zaman? 21 Haziran'da neler olur? soruları öne çıkan konular arasında yer aldı. Kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılan bu tarih, Güneş’in gökte en tepede olduğu zamanı temsil ediyor. Yılın en uzun gününün yaşandığı 21 Haziran, Kuzey yarımküreyi ve aynı zamanda güney yarımküreyi de etkileyecek. Peki, yaz gün dönümü nedir, ne demek? İşte, 21 Haziran gün dönümü özellikleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Yaz gün dönümü nedir, ne demek 21 Haziranda neler oluyor İşte 21 Haziran gün dönümü özellikleri

21 Haziran yaz gün dönümü özellikleri gündemde yer almaya devam ediyor. Haziran ayının gelmesiyle "21 Haziran'da neler oluyor?" sorusu merak konusu oldu. Gündönümleri mevsimler arası geçişlerin de belirlenmesinde büyük öneme sahip olurken, 21 Haziran da kuzey yarımkürede yazın gelişi temsil ediyor. Bu tarihte Güney yarımkürede en kısa gün, kuzey yarımkürede en kısa gece yaşanıyor. İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/5YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR

YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gün dönümü her yıl 21 Haziran’da gerçekleşiyor. Güneş, Dünya'nın eğik ekseni nedeniyle yıl boyunca gökyüzünde en düşük veya en yüksek noktaya ulaştığında bir gündönümü oluşur. Dünyanın yarısı yazın gelişini ve yılın en uzun gününü yaz gündönümü ile kutlamak için bir araya gelirken; diğer yarısı kış başlangıcını yaşayacak.

Yaz gündönümünde (yaklaşık 21 Haziran), güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, güney yarımkürede uzamaya başlar. Bu tarih, kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en kısa gün, kuzey yarımkürede en kısa gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en kısa olduğu gündür.

3/5YAZ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER OLUR

YAZ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER OLUR?

En uzun gün sadece Kuzey yarımküreyi değil, aynı zamanda güney yarımküreyi de etkilemektedir. Bu tarihte Güney Yarımkürede kış başlamaktadır. Güney yarımküre de en uzun gece en kısa gündüz yaşanmaktadır. Ayrıca aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ni teğet geçerken güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır. Bu tarihten sonra Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanmaktadır ve gölge boyları kısalır.

Sadece kış ve yaz olarak kabul edilmez bu tarih bazı ülkelerde yazın ya da kışın ortası olarak da kabul edilmektedir. Aynı zamanda kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney'de ise 24 saat gece yaşanmaktadır. Yaz Gündönümü'nde saat 12 olduğunda güneş dik bir açıyla gelir ve yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur. 21 Haziran'da en uzun gece Sinop'ta yaşanırken, 21 Aralık'ta Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.

4/5GÜN DÖNÜMÜ NE DEMEK

GÜN DÖNÜMÜ NE DEMEK?

En uzun gün aynı zamanda yaz gündönümü veya yaz ortası olarak da bilinir. Gündönümü” kelimesi, temelde “Güneş (sol) duruşu (stitium)” anlamına gelen Latince solstitium kelimesinden gelir.

5/5DİĞER GÜN DÖNÜMLERİ NE ZAMAN

DİĞER GÜN DÖNÜMLERİ NE ZAMAN?

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yaz Gün Dönümü Nedir#21 Haziranda Neler Oluyor#21 Haziran Gün Dönümü Özellikleri