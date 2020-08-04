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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 12:17,

Yaz aşkı nikah masasına taşınacak mı?

Dizi, sahne ve spor dünyasının yıldızları son 3 aya aşklarıyla damga vurdu. Yeni sevgililerini sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

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Magazin sitelerinde günlerce yayınlanan bu kareler rekor sayıda yorum aldı. Bazı çiftlere ‘çabuk ayrılırlar’, bazılarına da ‘kesin evlenecekler’ yorumları yapıldı.

2Merve Boluğur ve Burak Dayı
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Merve Boluğur ve Burak Dayı

Merve Boluğur ile ‘kumralım’ dediği sevgilisi Burak Dayı’nın aşkı bir ay önce sosyal medya aracılığıyla başladı.

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Burak, Merve Boluğur’un paylaşımlarının altına şiirler yazarak oyuncunun dikkatini çekti. Her fırsatta aşklarını ilan eden çifte sosyal medya pek şans vermiyor.

4Cedi Osman ile Ebru Şahin
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Cedi Osman ile Ebru Şahin

Instagram alemi en çok NBA’li basketçi Cedi Osman ile Ebru Şahin aşkına yorum yapmayı seviyor. Ancak Cedi Osman hayranları Ebru Şahin’i epey kıskanmış durumda. Ünlü çift için sorulan soru şu; 'Cedi, Amerika’ya dönünce Ebru ne yapacak? Mesafe bu aşkı güçlendirir mi, bitirir mi?'

5Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy
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Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy birbirlerine en çok yakıştırılan çiftler arasında. Hayranları, bu ikiliye ‘Fazla uzatmayın, evlenin’ baskısı yapmaya başladı bile.

6Hadise ve Kaan Yıldırım
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Hadise ve Kaan Yıldırım

Hadise ve Kaan Yıldırım’ın aşkı ise evliliğe doğru gidiyor. Bunu takipçileri de biliyor.

7Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan
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Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan

Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan’ın ilişkisi de ‘Hilal, Gurur’u üzebilir’ mesajlarıyla dolup taşıyor.

8İvana Sert ve Sezer Dermenci
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İvana Sert ve Sezer Dermenci

İvana Sert 3 haftadır Sezer Dermenci ile birlikte. Takipçileri İvana’yı “Dikkat et, hemen ‘ruh ikizim’ deme” şeklinde uyarıyor. İvana bir önceki sevgilisine ‘ruh ikizim’ demiş, sonra ayrılmıştı.

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