Yaz aşkı nikah masasına taşınacak mı?

Cedi Osman ile Ebru Şahin Instagram alemi en çok NBA’li basketçi Cedi Osman ile Ebru Şahin aşkına yorum yapmayı seviyor. Ancak Cedi Osman hayranları Ebru Şahin’i epey kıskanmış durumda. Ünlü çift için sorulan soru şu; 'Cedi, Amerika’ya dönünce Ebru ne yapacak? Mesafe bu aşkı güçlendirir mi, bitirir mi?'