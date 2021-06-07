YAYIMLANDI... LGS soruları ve cevapları yayımlandı: İşte LGS sözel-sayısal kitapçıkları görüntüleme ekranı...
LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, LGS 2021 sorularına ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. İşte LGS sözel-sayısal kitapçıkları görüntüleme ekranı...
LGS soruları ve cevapları için bekleyiş sona erdi. Sözel ve sayısal soru kitapçıkları ayı olarak yayınlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından pek çok öğrenci, LGS soruları ve cevapları aracılığıyla alacağı puan konusunda fikir sahibi olabilecek. Öğrenciler, LGS sorularının ve cevap anahtarlarının PDF dosyasını http://www.meb.gov.tr/ adresinden görüntüleyebilecek.
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