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Haber Giriş: 07 Haziran 2021 - 06:56 | 

YAYIMLANDI... LGS soruları ve cevapları yayımlandı: İşte LGS sözel-sayısal kitapçıkları görüntüleme ekranı...

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, LGS 2021 sorularına ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. İşte LGS sözel-sayısal kitapçıkları görüntüleme ekranı...

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1

LGS soruları ve cevapları için bekleyiş sona erdi. Sözel ve sayısal soru kitapçıkları ayı olarak yayınlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından pek çok öğrenci, LGS soruları ve cevapları aracılığıyla alacağı puan konusunda fikir sahibi olabilecek. Öğrenciler, LGS sorularının ve cevap anahtarlarının PDF dosyasını http://www.meb.gov.tr/ adresinden görüntüleyebilecek.





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LGS sonuçları öncesinde alacakları puanı hesaplamak isteyen öğrenciler, sınavda çıkan soruların ve cevap anahtarlarıyla bir tahminde bulunabiliyor.

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Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

4LGS SORULARI HAKKINDA

LGS SORULARI HAKKINDA

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

5

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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