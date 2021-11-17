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Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 16:43 | 

Yayakbaşı nerede? İşte Yayakbaşı köyünün haritadaki yeri ve konumu

İstanbul Düzce ilinin merkez ilçesine bağlı bir köy olan Yayakbaşı nerede merak ediliyor. İpek Yolunun Düzce'deki başlangıcı olan Yayakbaşı, Düzce merkezine 15 km uzaklıktadır. Nüfusu 2020 yılında 355 olan Yayakbaşı köyü balıkçılığın da yapıldığı Yayakbaşı göletiyle meşhurdur. Peki Yayakbaşı nerede? İşte Yayakbaşı köyünün harita üzerindeki konumu...

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Yayakbaşı köyü Düzce ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeridir. Yayakbaşı Köyü Düzce ilinde yer almakta olup, Düzce Merkez Köyleri semtinde bulunan Yayakbaşı Köyü Düzce Merkez ilçesine bağlıdır.

2

Yayakbaşı Köyü haritası konumu ise 40° 50' 9.6900'' Kuzey ve 31° 1' 2.9532'' Doğu gps koordinatlarıdır. Yayakbaşı Köyü bağlı olduğu Düzce Merkez ilçe merkezine 12 kilometre mesafe uzaklıktadır. Yayakbaşı Köyü Düzce şehir merkezine mesafesi ise yaklaşık 12 kilometredir.

3Yayakbaşı Köyü çevresinde bulunan çeşitli yerler ve Yayakbaşı Köyü ile arasındaki mesafeler şu şekildedir:

Yayakbaşı Köyü çevresinde bulunan çeşitli yerler ve Yayakbaşı Köyü ile arasındaki mesafeler şu şekildedir:

Yayakbaşı 0.2 km

Kemeryanı 1.2 km

Sultaniye 1.4 km

Kadirler 2.1 km

İçmeler 2.4 km

Köprübaşı 1.9 km

İslahiye 2.1 km

Kuyumcular 2.3 km

Üçyol 2.6 km

Sarıdere 2.3 km

Kahveleryanı 2.9 km

Şaziye 2.8 km

Pırpır 3.6 km

Elmacık 3.2 km

Yakabaşı 3.1 km

Fevziye 3.7 km

Adaköy 3.6 km

Karadere 4.5 km

Keçiağılı 4.7 km

Yörükler 4 km

4YAYAKBAŞI KÖYÜ NÜFUSU

YAYAKBAŞI KÖYÜ NÜFUSU

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