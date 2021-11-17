Yayakbaşı nerede? İşte Yayakbaşı köyünün haritadaki yeri ve konumu

Yayakbaşı Köyü haritası konumu ise 40° 50' 9.6900'' Kuzey ve 31° 1' 2.9532'' Doğu gps koordinatlarıdır. Yayakbaşı Köyü bağlı olduğu Düzce Merkez ilçe merkezine 12 kilometre mesafe uzaklıktadır. Yayakbaşı Köyü Düzce şehir merkezine mesafesi ise yaklaşık 12 kilometredir.