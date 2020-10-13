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Hürriyet
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Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 15:04 | 

Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi kim, neden öldü?

Geçtiğimiz günlerde annesinin alzheimer tedavisi gördüğünü anlatırken duygusallaşan Yavuz Bingöl , bu kez kardeş acısı yaşadı. Yavuz Bingöl’un kız kardeşi Fatma Efsun Pul, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi kim, neden öldü?

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Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul, kansere yenik düştü. 8 yıldır kanser tedavisi gören Fatma Efsun Pul’un hayatını kaybettiği öğrenildi. TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlanacak.

2GÖZYAŞLARIN BOĞULMUŞTU
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GÖZYAŞLARIN BOĞULMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda annesinin saz çaldığı bir videoyu izleyen Yavuz Bingöl, duygusal anlar yaşamıştı.

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Annesinin Alzheimer hastası olduğunu söyleyen şarkıcı, "Bu çok duygusal bir hastalık. Onu sağlıklı olarak görünce çok duygulandım. En son beni unuttu" ifadelerini kullandı.

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