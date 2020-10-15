Yavuz Bingöl’ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul, Ayvalık’ta defnedildi

Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl’ün kız kardeşi bir çocuk annesi Fatma Efsun Pul, 2 yıldır tedavi gördüğü göğüs kanseri nedeniyle Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hayatını kaybetti. Pul’un cenazesi Ayvalıkın Küçükköy Mahallesi’nde kılınan ikindi namazının ardından Küçükköy Mezarlığı’na defnedildi. Pul için sanatçı Yavuz Bingölün isteği üzerine hem Alevi hem de Sünni geleneklerine göre cenaze namazı kılındı.Kız kardeşinin ölümü ile sarsılan Yavuz Bingöl, cenaze töreni sonrasında, Maalesef kaybettik kardeşimizi. Allah mekanını cennet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik. 2 yıldır kanserdi, yenemedi dedi.Bingöl ve ailesini acılı günlerinde sanatçı arkadaşları Mahzun Kırmızıgül ve Olgun Şimşek yalnız bırakmadı.