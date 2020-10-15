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Fatih Emrah ERDOĞAN-Kadri KAYA/AYVALIK (DHA)
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 07:49 | 

Yavuz Bingöl’ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul, Ayvalık’ta defnedildi

TÜRK Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Bingöl’ün, kanser tedavisi görürken yaşamını yitiren kız kardeşi Fatma Efsun Pul (51), Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde defnedildi.

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Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl’ün kız kardeşi bir çocuk annesi Fatma Efsun Pul, 2 yıldır tedavi gördüğü göğüs kanseri nedeniyle Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hayatını kaybetti.

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Pul’un cenazesi Ayvalıkın Küçükköy Mahallesi’nde kılınan ikindi namazının ardından Küçükköy Mezarlığı’na defnedildi.

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Pul için sanatçı Yavuz Bingölün isteği üzerine hem Alevi hem de Sünni geleneklerine göre cenaze namazı kılındı.

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Kız kardeşinin ölümü ile sarsılan Yavuz Bingöl, cenaze töreni sonrasında, "Maalesef kaybettik kardeşimizi. Allah mekanını cennet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik. 2 yıldır kanserdi, yenemedi dedi.

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Bingöl ve ailesini acılı günlerinde sanatçı arkadaşları Mahzun Kırmızıgül ve Olgun Şimşek yalnız bırakmadı.

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