Yatsı namazı kaç rekattır? Yatsı namazı nasıl kılınır? İşte kılınışı

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI 1 REKAT



"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir



"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır



Sübhaneke okunur



Euzü-besmele çekilir



Fatiha Sûresini okunur



Kur'an'dan bir sure okunur



Rüku'ya gidilir



Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.



1 REKAT



Ayağa kalkarak Kıyama durulur



Besmele çekilir



Fatiha Sûresi okunur



Kur'an'dan bir sure okunur



Rüku'ya gidilir



Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir



Oturarak Ettahiyyatu okunur



1 REKAT



Ayağa kalkarak Kıyama durulur



Besmele çekilir



Fatiha Sûresi okunur



Rüku'ya gidilir



Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir



1 REKAT



Ayağa kalkarak Kıyama durulur



Besmele çekilir



Fatiha Sûresini okunur



Rüku'ya gidilir



Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir



Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur



"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır



YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ



1 REKAT



"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz



"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır



Sübhaneke okunur



Euzü-besmele çekilir



Fatiha Sûresini okunur



Kur'an'dan bir sure okunur



Rüku'ya gidilir



Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir



1 REKAT



Ayağa kalkarak Kıyama durulur



Besmele çekilir



Fatiha Sûresini okunur



Kur'an'dan bir sure okunur



Rüku'ya gidilir



Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir



Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur



"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır



