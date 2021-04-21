Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat? İşte Diyanet bilgisi ile yatsı namazı kılınışı ve okunacak dualar

Yatsı namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu namaz ibadetlerini idrak edenler için büyük önem arz ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilen saatte kılınan yatsı namazı sonrası üç rekat vitr namazı kılınıyor. Yatsı namazının 1. rekatı kılınırken, "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ediliyor. İl il yatsı namazı saatleri ise her gün Diyanet'in internet sitesinden yayınlanıyor.