Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Yatsı namazı saati ve kılınışı

Yatsı namazının saati ve kaç rekat olduğu gündemde yer alıyor. Belirli şartları taşıyan Müslümanlara günde beş vakit namazın farziyeti Kur’an-ı Kerim, sünnet ve icma ile sabittir. Her gün kılınan vakit namazlarından biri olan yatsı namazı dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olmak üzere on rekattan oluşur. Namazın ardından üç rekat vitr namazı kılınır.



YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?Dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olmak üzere on rekattan oluşur. Namazın ardından üç rekat vitr namazı kılınır. Yani toplam 13 rekattır.



