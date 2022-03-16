Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Yatsı namazının kılınışı

#Yatsı Namazı#Yatsı Namazı Kaç Rekat#Yatsı Namazı Kılınışı

Yatsı namazı her gün kılınan vakit namazlarından biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan vakitlerde yatsı namazı ibadeti yerine getiriliyor. Bu namaz, akşam namazından sonra kılınıyor. Peki, yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

1/4Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekat Yatsı namazının kılınışı

Yatsı namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı araştırılıyor. Kur’an’da, namazların belli vakitlerde farz kılındığı (Nisâ, 4/103) ve kıyam, kıraat, rükû ve secde gibi birtakım rükünlerinin olduğu bildirilmiş, söz konusu ibadetin ayrıntıları ve namaz içerisinde yapılması gereken diğer davranışlar ile ilgili hususlar Hz. Peygamberin (s.a.s.) sünneti ile sabit olmuştur. Yatsı namazının farzı dört rekattır.

YATSI NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olmak üzere on rekattan oluşur. Namazın ardından üç rekat vitr namazı kılınır. Yani toplam 13 rekattır.

2/4YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ

1 REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

İL İL YATI NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sübhaneke'yi okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideri

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

1 REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama okunur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okunur

1 REKAT

Sübhaneke'yi okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

1 REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır

3/4YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI

1 REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.

1 REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu okunur

1 REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresi okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

1 REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır

YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ

1 REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

1 REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır

4/4VİTR NAMAZI NASIL KILINIR

VİTR NAMAZI NASIL KILINIR?

Vitir namazı; yatsı namazdan sonra 3 rekat kılınan ve Selati vitir namazı olarakta bilinen, vacip bir namazdır. Diğer namazlardan farklı olarak, vitir namazının üçüncü rekâtında bir ara tekbir alınarak Kunut duaları okunur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yatsı Namazı#Yatsı Namazı Kaç Rekat#Yatsı Namazı Kılınışı