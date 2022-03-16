Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Yatsı namazının kılınışı

Yatsı namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı araştırılıyor. Kur’an’da, namazların belli vakitlerde farz kılındığı (Nisâ, 4/103) ve kıyam, kıraat, rükû ve secde gibi birtakım rükünlerinin olduğu bildirilmiş, söz konusu ibadetin ayrıntıları ve namaz içerisinde yapılması gereken diğer davranışlar ile ilgili hususlar Hz. Peygamberin (s.a.s.) sünneti ile sabit olmuştur. Yatsı namazının farzı dört rekattır.



YATSI NAMAZI KAÇ REKATTIR?



Dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olmak üzere on rekattan oluşur. Namazın ardından üç rekat vitr namazı kılınır. Yani toplam 13 rekattır.