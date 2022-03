Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Yatsı namazının kılınışı

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ

1 REKAT



"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz



"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.



Sübhaneke'yi okunur



Euzü-besmele çekilir



Fatiha Sûresini okunur



Kur'an'dan bir sure okunur



Rüku'ya gideri



Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir



1 REKAT



Ayağa kalkarak Kıyama okunur



Besmele çekilir



Fatiha Sûresini okunur



Kur'an'dan bir sure okunur



Rüku'ya gideriz



Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir



Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okunur



1 REKAT



Sübhaneke'yi okunur



Euzü-besmele çekilir



Fatiha Sûresini okunur



Kur'an'dan bir sure okunur



Rüku'ya gideriz



Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir



1 REKAT



Ayağa kalkarak Kıyama durulur



Besmele çekilir



Fatiha Sûresini okunur



Kur'an'dan bir sure okunur



Rüku'ya gideriz



Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir



Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur



"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır