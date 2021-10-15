Yatsı namazı kaç rekat? Yatsı namazı nasıl kılınır? Adım adım kılınışı
Yatsı namazı, her gün kılınan vakit namazlarından biridir. Belirli şartları taşıyan Müslümanlara günde beş vakit namazın farziyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Yatsı namazı, akşam namazından sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan vakitte kılınmaktadır. Peki, Yatsı namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İşte adım adım kılınışı…
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Yatsı namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı merak edilen konular arasında yerini aldı. Müslümanlar vakit namazlarını her gün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan saatlerde kılıyorlar. Toplam on üç rekat olan yatsı namazının farzı dört rekattır.
YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?Dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olmak üzere on rekattan oluşur. Namazın ardından üç rekat vitr namazı kılınır. Yani toplam 13 rekattır.
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YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ
1 REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.