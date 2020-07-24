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Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 09:21,

Çocukluk aşkı kollarında: Güverte romantizmi

Ünlü futbol yıldızı ailesi ve takım arkadaşıyla birlikte tatilde.

Backgrid UK

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1ROMANTİK ANLAR
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ROMANTİK ANLAR

Dünyanın önde gelen futbol takımlarından birinde top koşturan yıldız yat turunda da eşiyle yaşadığı romantik anlarda objektiflere takıldı.

2IBIZA TATİLİ
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IBIZA TATİLİ

Barcelona futbol takımının yıldız oyuncularından Lionel Messi, eşi Antonela Roccuzzo ve çocuklarıyla birlikte İspanya'nın Ibiza adasına tatile gitti.

3TAKIM ARKADAŞI DA AİLESİYLE EŞLİK ETTİ
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TAKIM ARKADAŞI DA AİLESİYLE EŞLİK ETTİ

Çifte bu tatilde Messi'nin takım arkadaşı Luiz Suarez ve eşi Sofia Balbi de eşlik etti.

4SIMSIKI SARILDI
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SIMSIKI SARILDI

33 yaşındaki Messi ve 32 yaşındaki eşi Roccuzzo, yat gezisi sırasında hem denizin ve güneşin hem de romantizmin keyfini çıkardı.

5UZAKTAN GÖRÜNTÜLENDİLER
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UZAKTAN GÖRÜNTÜLENDİLER

Messi bir ara yatın güvertesinde eşine sımsıkı sarılıp bir süre öylece durdu. Lionel Messi ve çocukluk aşkı olan eşi Roccuzzo, 2017 yılında evlendi.

6DÖRT ÇOCUK DA YANLARINDA
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DÖRT ÇOCUK DA YANLARINDA

Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo tatile çocukları 7 yaşındaki Thiago, dört yaşındaki Mateo ve iki yaşınaki Ciro'yu da götürdü. 

7DENİZ KEYFİ
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DENİZ KEYFİ

 Messi ve Suarez'in heml kendileri hem de aileleri gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkardı, Denize girip güneşlendi ya da su sporlarıyla ilgilendi. 

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