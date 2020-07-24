Çocukluk aşkı kollarında: Güverte romantizmi

Dünyanın önde gelen futbol takımlarından birinde top koşturan yıldız yat turunda da eşiyle yaşadığı romantik anlarda objektiflere takıldı.Barcelona futbol takımının yıldız oyuncularından Lionel Messi, eşi Antonela Roccuzzo ve çocuklarıyla birlikte İspanya'nın Ibiza adasına tatile gitti.Çifte bu tatilde Messi'nin takım arkadaşı Luiz Suarez ve eşi Sofia Balbi de eşlik etti.33 yaşındaki Messi ve 32 yaşındaki eşi Roccuzzo, yat gezisi sırasında hem denizin ve güneşin hem de romantizmin keyfini çıkardı. Messi bir ara yatın güvertesinde eşine sımsıkı sarılıp bir süre öylece durdu. Lionel Messi ve çocukluk aşkı olan eşi Roccuzzo, 2017 yılında evlendi. Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo tatile çocukları 7 yaşındaki Thiago, dört yaşındaki Mateo ve iki yaşınaki Ciro'yu da götürdü. Messi ve Suarez'in heml kendileri hem de aileleri gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkardı, Denize girip güneşlendi ya da su sporlarıyla ilgilendi.