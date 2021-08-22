Gündem Rojda ALTINTAŞ - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL(DHA) Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 - 14:04 | 22 Ağustos 2021 - 14:04

Yassıada ziyaretçi akınına uğradı...

Yaklaşık 61 yıldır gemilerin yanaşmadığı Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler adası adıyla, ziyarete açıldı. Açıldığı ilk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan Yassıada'ya darbe dönemini yaşayanlar akın etti. Müzeyi gezen fotoğraf sanatçısı İlyas Göçmen, 'Bu dönemi yaşadık, çok eskiyiz. Bunları çok iyi hatırlıyorum çocuktuk ama Bebek Davasını hatırlıyorum. Bunların şimdi fotoğraflarını çekmek belgelemek isterim. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Bakıyorum inanılmaz, çok etkileyici şeyler. Bunları gelecek nesillere aktarmak çok iyi. Herkesin gelip görmesi lazım.' şeklinde konuştu.