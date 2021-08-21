Yasmin Le Bon ve Simon Le Bon: 37 yıllık aşkın ateşi sönmedi
Ünlü çift, tam 37 yıldır evli olmalarına rağmen aşkları hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Çıktıkları tatilde sergiledikleri görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte.
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LİSELİ AŞIKLAR GİBİ
Müzik dünyasına damgasını vuran Duran Duran grubunun solisti Simon Le Bon ile bir dönem moda dünyasında fırtınalar estiren eşi Yasmin Le Bon, İspanya'nın gözde tatil beldesi Formentera'da plajda görüntülendi.
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EVLİLİKLERİ 36 YILDIR SÜRÜYOR
36 yıldır evli olan çiftin aşklarının hala ilk günkü tazeliğini koruduğu görüldü.
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SARILMADAN DURAMADILAR
Birlikte denize giren çift, bir süre yüzdükten sonra birbirlerini öpücük yağmuruna tuttu. Kumsalda durup etrafı izlerken de sık sık birbirlerine sarıldılar.
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ÜÇ TANE ÇOCUKLARI VAR
1984 yılında tanışan, 1985 yılında evlenen Simon Le Bon ile Yasmin Le Bon, gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri. Le Bon çiftinin Amber, Tallulah ve Saffron adında üç tane kızı bulunuyor. Amber Le Bon da annesi gibi model oldu.
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BİR DÖNEMİN ÜNLÜ MODELİ
56 yaşındaki Yasmin Le Bon ya da evlilik öncesi adıyla Yasmin Parvaneh, İranlı bir baba ile İngiliz bir anneni kızı olarak Oxford'da dünyaya geldi. 1980'lerde moda dünyasında bir yıldız gibi parlayan Yasmin Le Bon, o dönemin en çok kazanan modellerinden biriydi.
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80'LERİN MÜZİK DÜNYASINA DAMGA VURDU
Simon Le Bon ise en parlak dönemini 1980'lerde yaşayan Duran Duran müzik grubunun solisti. 60 yaşındaki müzisyen, küçük yaşta kilise korosunda şarkı söyleyerek müzik dünyasına adımını attı. Küçük yaşta reklam filmlerinde rol alan Le Bon, bir ara İsrail'de bir ortak çiftlikte çalıştıktan sonra İngiltere'ye döndü. Duran Duran müzik grubunun solisti olarak da adını duyurdu.
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BİRBİRLERİ İÇİN YARATILMIŞLAR
Çiftin aşkının fitili, Yasmin Le Bon'un bir fotoğrafını Simon Le Bon'un görmesiyle ateşlendi. Sonra Simon Le Bon, ortak arkadaşları aracılığıyla onunla tanıştı. Çift, o ilk tanışmada birbirleri için yaratıldıklarını anladı. 1984'te tanışan, bir yıl sonra da evlenen çiftin mutluluğu hiç eksilmedi. Simon Le Bon, bir röportajında "hayatının sonuna kadar Yasmin'le yaşamak istiyorum" diyerek eşine duyduğu büyük aşkı dile getirmişti.