Yasmin Le Bon ve Simon Le Bon: 37 yıllık aşkın ateşi sönmedi

BİR DÖNEMİN ÜNLÜ MODELİ 56 yaşındaki Yasmin Le Bon ya da evlilik öncesi adıyla Yasmin Parvaneh, İranlı bir baba ile İngiliz bir anneni kızı olarak Oxford'da dünyaya geldi. 1980'lerde moda dünyasında bir yıldız gibi parlayan Yasmin Le Bon, o dönemin en çok kazanan modellerinden biriydi.