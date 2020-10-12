Yasmin Erbil'in sevgilisi sosyetenin ünlü ismi çıktı!
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil önceki gün bir mekan çıkışı yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi. Herkes “babası hastayken o geziyor” şeklindeki haberlere odaklanmışken, ben size yeni sevgilisinin kim olduğunu söyleyeyim...
Yasmin’in birlikte görüntülendiği erkek, iş dünyasının tanınmış ismi sanayici Cezmi Mutlu’nun oğlu Kerem Can Mutlu. Zeynep ve Mehmet Mutlu’nun küçük kardeşleri olan Kerem Can Bey, 26 yaşında ve Londra’da aşçılık okuyor.
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Müzikle ilgilenen ve DJ’lik de yapan Kerem Can Mutlu ile Yasmin Erbil, bir süre önce ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışmış. Mutlu Ailesi’nin de bu ilişkiyi desteklediğini ve Yasmin’i çok sevdiğini öğrendim.
Mehmet Ali Erbil’in üç çocuğunun babalarına ne kadar düşkün olduğu ve ünlü şovmenin hastalığı sırasında büyük üzüntüler yaşadığı herkes tarafından biliniyor. Bırakın da Yasmin Erbil arada bir bu sıkıntılardan uzaklaşsın ve her genç kız gibi hayatın keyfini çıkarsın!
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Zeynep Mutlu - Kerem Can Mutlu
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Para bitince dansçılar “evinde” kaldı
İlginç şarkıları ve yorumlarıyla her dönem dikkatleri üzerine çekmeyi bilen “Uzaylı” lakaplı şarkıcı Mustafa Topaloğlu’nun başı dansçılarıyla dertte!
Topaloğlu’nun son şarkısı “Ya Herro Ya Merro”ya Afrikalı dansçılarla çektiği klip gündem olmuştu.Söz ve müziği kendisine ait şarkıya ilginç bir klip çekmek isteyen sanatçı, Afrika’dan getirttiği siyahi dansçılarla kamera karşısına geçmiş ve klip büyük ilgi görmüştü.
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Dansçıları İstanbul’daki bir otele yerleştiren sanatçı, koronavirüs nedeniyle Afrika’ya uçuşların iptal olmasıyla zor günler yaşamaya başlamış. Onları uzun süre otelde konaklatan Topaloğlu, otele para yetiştiremeyince çözümü dansçıları evine çağırmakta bulmuş.
Şimdi Afrikalı dansçılarla birlikte yaşayan sanatçının bir kliple başlayan bu macerası bakalım nasıl sonuçlanacak...
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Genç tasarımcılara ödül
Genç mücevher tasarımcılarına seslerini duyurabilecekleri bir platform yaratma hedefiyle yola çıkan Mevaris’in düzenlediği “İyiliğin Mücevherleri” isimli tasarım yarışmasının kazananları belli oldu.Ödül töreni, Fatoş Altınbaş’ın kreatif direktörlüğünü yaptığı Mevaris’in ev sahipliğinde Soho House’da düzenlendi. Gecede genç tasarımcılar ödüllerini ünlü jüri üyelerinden aldı.Yarışmada Hakan Yıldırım, Ece Sükan, Kapalıçarşı’nın en büyük kuyum ustalarından Sebu Susmak, Belçim Bilgin, Doç. Dr. Berna Karaçalı gibi alanında başarılı işlere imza atmış ünlü jüri üyelerinin oylarıyla; Onur Parlakkılıç birinci, Oya Cevizkaya ikinci ve Berfu Şahintürk de üçüncü oldu. Yarışma, gençlere para ödülünün yanı sıra dünyaya açılma fırsatı da sundu.
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Tişört tasarımına farklı yorum
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Emir Tamer’in eşi Ayça Tamer tişört işine girdi. Tamer’in uzun zamandır üzerinde çalıştığı tişört koleksiyonu, önümüzdeki günlerde satışa çıkacak. Önce web sitesinde satılacak olan özel koleksiyon, 2021 yılında da marka mağazalarda müşteriyle buluşacak. Ayça Tamer’in hazırladığı ilk koleksiyon, burçların farklı yorumlanmış sembollerinden oluşuyor. Yolu açık olsun...