Yasmin Erbil: Annem ile babam keşke evli olsa

Ünlüler dünyasında mutlu bir evlilik sürenlerin yanı sıra, aradıkları mutlulukları bir türlü bulamayan isimlerde vari. İşte çocuklarına rağmen boşanmayı tercih edenler...
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Mehmet Ali Erbil 1989’da nikah masasına oturduğu oyuncu Nergis Kumbasar’dan 1996’da boşanmıştı. Eski çiftin kızı Yasmin, “Annem ile babamın hâlâ evli olmasını çok isterdim. Bir çocuk için en güzel şey; anne ve babasıyla büyümek” dedi.
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Yasmin, “Mehmet Ali Erbil’in kızı olmak nasıl bir duygu?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Kimseye eyvallahımın olmaması iyi yanı.” (Posta)
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Ünlüler dünyasında mutlu bir evlilik sürenlerin yanı sıra, aradıkları mutlulukları bir türlü bulamayan isimlerde vari. İşte çocuklarına rağmen boşanmayı tercih edenler...
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MEHMET ALİ ERBİL - MUHSİNE KAMİLOĞLU
Türkiye’nin en çok evlenen ünlülerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı. Erbil’in bu evlilikten Sezin ismini verdiği bir kızı oldu.
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Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Aynı yıl bir kez daha nikah masasına oturan çiftin bu denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı.
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MEHMET ALİ ERBİL - NERGİS KUMBASAR
İlk eşi Muhsine Kamiloğlu’ndan ayrıldıktan sonra manken Nergis Kumbasar ile aşk yaşamaya başladı. Sevgililer kısa sürede nikah masasına oturdu ve Erbil’in bu evlilikten Yasmin ismini verdiği bir kızı daha oldu.
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Ancak Yasmin’in doğumu da evliliği ayakta tutmaya yetmedi ve çift yollarını ayırdı.
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EMİNE ÜN - EMRE KINAY
Eski mankenlerden Emine Ün hayatını 2003 yılında, oyuncu Emre Kınay ile birleştirdi. Gözlerden uzak olmayı tercih eden çiftin Duru ismini verdikleri bir kızları oldu.
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Ama bu mutluluk kısa sürdü ve çift Kadıköy 3. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının ardından yollarını ayırdı.
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ESRA - BARBOROS CEYHAN
Televizyon ekranlarının başarılı sunucularından Esra Ceyhan 1992 yılında hayatını Barboros Ceyhan ile birleştirdi. Magazin basınından uzak sade bir yaşam sürdüren çiftin kısa süre sonra kızları Ayşe dünyaya geldi.
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Ancak bu evlilik mutlu sonla bitmedi ve Ceyhan çifti 17 yıllık evliliklerini Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen duruşma ile sonlandırdı.
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KAYA ÇİLİNGİROĞLU - HÜLYA AVŞAR
Türkiye’nin en medyatik kadınlarından biri olan Hülya Avşar, hayatını 1997 yılında Paris’te gerçekleştirilen nikah töreniyle Kaya Çilingiroğlu ile birleştirdi. Avşar kızı, 1998 yılında Zehra ismini verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
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Evliklikleri boyunca çiftin peşini bırakmayan ayrılık dedikodularına, Kaya Çilingiroğlu’nun Feraye Tanyolaç ile yaşadığı aşk son noktayı koydu. Ünlü çift kızları Zehra’ya rağmen tek celsede boşandı.
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HÜSNÜ - NAZİRE ŞENLENDİRİCİ
Deniz Seki ile yaşadığı aşkla bir anda yıldızı parlayan klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici ilk ve tek evliliğini Nazire Şenlendirici ile yaptı.
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Çiftin bu evlilikten 2 çocukları oldu. Ancak, Hüsnü Şenlendiricinin adının karıştığı aşk dedikoduları evliliği bitirme noktasına getirdi. Çift resmi olarak boşanmamış olsalar da ayrı evlerde yaşamayı tercih ediyorlar…
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OZAN ORHON - YEŞİM ERÇETİN
Popçu Ozon Orhon Ebru Şallı’dan boşandıktan sonra hayatını Yeşim Erçetin ile birleştirdi. Bu evlilikten Yağmur ismini verdiği bir kız çocuğu olan Orhon, aradığı mutluluğu bulamadı.
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Şiddetli geçimsizliği neden gösteren ve karşılıklı suçlamalarda bulunan çift, tek celsede boşandı.
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PINAR AYLİN - MERT TOKATLIOĞLU
Pop müziğin sevilen isimlerinden Pınar Aylin ilk evliliğini iş adamı Mert Tokatlıoğlu ile yaptı. Çiftin Maya ismini verdikleri bir de kızları oldu.
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Evliliklerinde şiddetli geçimsizliğin söz konusu olduğunu dile getiren Pınar Aylin, eşine boşanma davası açtı. Ortak malların paylaşımında çıkan sorunlar nedeniyle uzayan dava 1,5 yıl sonra sonuçlandı ve çift resmen boşandı.
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SEDA SAYAN - SİNAN ENGİN
İlk evliliğini Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç ile yapan ve 6 ay evli kaldıktan sonra boşanan Seda Sayan, ikinci evliliğini Sinan Engin ile yaptı.
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Çiftin Oğulcan ismini verdikleri bir de erkek çocukları dünyaya geldi. Ancak Seda Sayan’ın bu evliliği de mutlu sona ulaşmadı. Medyatik çift 1995 yılında yollarını resmi olarak ayırdı.
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SEZEN AKSU - SİNAN ÖZER
Pop müziğin duayen isimlerinden Sezen Aksu, 10 Temmuz 1981 yılında Sinan Özer ile evlendi. Evlendiğinde 4,5 aylık hamile olan Aksu, Kasım ayında oğlu Mithat Can’ı dünyaya getirdi.
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Çıkardığı plaklar ile mesleğinde hızla yükselen Sezen Aksu, aynı başarıyı evliliğinde gösteremedi ve 1983 yılında Sinan Özer ile yollarını ayırdı.
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SİBEL CAN - HAKAN URAL
Şöhret kapısını küçük yaşlarda aralayan isimlerden biri olan Sibel Can, ilk evliliğini Selçuk Ural’ın oğlu Hakan Ural ile 1988 yılında yaptı.
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Çiftin bu evlilikten Engincan ve Melisa ismini verdikleri iki çocukları oldu. Ancak çocuklar evliliği ayakta tutmaya yetmedi ve Sibel-Hakan çifti 1999 yılında ani bir kararla boşandı.
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SİBEL CAN - SULHİ AKSÜT
İlk eşi Hakan Ural’da ayrıdıktan hemen sonra hayatını iş adamı Sulhi Aksüt ile birleştiren Sibel Can’ın bu evlilikten Emir ismini verdiği bir oğlu oldu. Evlilikleri boyunca haklarında sayısız ayrılık haberi çıkan çift iddialara mutluluk pozları ile yanıt verdi.
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Sibel Can, çocuklarıyla çıktığı tatil dönüşü ‘Sulhi Bey ile yollarımızı ayırma kararı aldık’ açıklamasını yaptı.Çok geçmeden Sibel Can'ın ikinci evliliği de noktalandı.
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ARZU BALKAN - TAMER KARADAĞLI
Oyuncu Tamer Karadağlı ile kendisi gibi oyuncu olan Atrzu Balkan 8 yıllık ilişkilerini nikah masasına oturarak sonlandırdı. Çiftin bu evliliklen Zeyno ismini verdikleri bir de kız çocukları oldu.
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Ancak Tamer Karadağlı’nın adının çeşitli aşk skandallara karışması mutlu evliliğe gölge düşürdü. Ve Karadağlı çifti Fatih Adliyesi 2'inci Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile boşandı. Zeyno’nun velayeti annesi Arzu Balkan’da kaldı.
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TÜRKAN ŞORAY - CİHAN ÜNAL
Türk sinemasının usta isimlerinden Türkan Şoray, hayatını bir çok sinema filmi için birlikte kamera karşısına geçtiği Cihan Ünal ile birleştirdi.
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Çiftin Yağmur adını verdikleri bir de kızları dünyaya geldi. Ancak, Yağmur’un varlığı evliliğin ayrılıkla sonuçlanmasına engel olamadı. Ünal çifti dört yıl süren evliliklerini tek celsede bitirdi.
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YEŞİM SALKIM - MUSTAFA İMRE
Yeşim Salkım, ilk evliliğini henüz 19 yaşındayken Mustafa İmre ile yaptı.
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Gizem ismini verdiği bir kız çocuğu olan Salkım, aradığı mutluluğu bulamadı. Çift 1988 yılında yollarını ayırdı.
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YEŞİM SALKIM - HAKAN ERATİK
'Evlilikte başarısızım' diyen Yaşim Salkım, son olarak Hakan Eratik ile nikah masasına oturdu.
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İkilinin Ada ismini verdikleri bir de kızları oldu. Çiftin 8 yıllık evliliği 14 Temmuz günü anlaşmalı olarak tek celsede sona erdi.
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ZEYNEP TOKUŞ - BÜLENT HELVACI
Eski Türkiye güzellerinden Zeynep Tokuş ilk evliliğini 2001 yılında iş adamı Bülent Helvacı ile yaptı.
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Tokuş, aynı yıl Alp isminde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Anne olduktan sonra eşiyle birlikte Kanada’ya yerleşen Zeynep Tokuş, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2005 yılında Bülent Helvacı’dan boşandı.
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ZEYNEP TOKUŞ - ALP NUHOĞLU
İlk eşi Bülent Helvacı’dan ayrılan Zeynep Tokuş, boşanmanın hemen ardından oğlu Alp’i dünyaya getiren Jinekolog Alp Nuhoğlu ile Antalya’da gizlice nikah masasına oturdu.
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Tokuş, aynı yıl eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Karşılıklı anlaşma sonrasında davayı geri çeken Tokuş, Ali ismini verdiği ikinci oğlunu dünyaya getirdi. Ancak, çiftin çocukları evliliği kurtarmaya yetmedi ve boşandılar.