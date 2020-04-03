Yasmin Erbil: Annem ile babam keşke evli olsa

MEHMET ALİ ERBİL - MUHSİNE KAMİLOĞLU



Türkiye’nin en çok evlenen ünlülerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı. Erbil’in bu evlilikten Sezin ismini verdiği bir kızı oldu.