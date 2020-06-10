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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 10:15,

65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir? Yaşlılara yasak ne zaman kalkıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda normalleşme takviminin devamı hakkında önemli bilgiler verdi. Erdoğan açıklamasında, bir süredir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için de önemli bilgiler verdi. Peki, yaşlılara yasak ne zaman kalkıyor? 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir?

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir devam eden 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması, Kabine Toplantısı sonrası yeniden gündem oldu. Normalleşme yönünde adımlar birbiri ardında atılırken, 65 yaş üstü yasakların devam edip etmeyeceği vatandaşların araştırdığı konu olarak dikkat çekiyor. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması hakkında son gelişmeler...

2YAŞLILAR NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK
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YAŞLILAR NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

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Erdoğan, buradaki açıklamasında; 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi.

4MİLLİ PARKLAR ÜCRETSİZ
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MİLLİ PARKLAR ÜCRETSİZ

Öte yandan Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacak.

565 YAŞ ÜSTÜ YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK
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65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulaması bir süre daha devam edecek. Yasağın ne zaman sona ereceğine ilişkin net bir bilgi yok. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

6AYMDEN 65 YAŞ KARARI
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AYM'DEN 65 YAŞ KARARI

Anayasa Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasının "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal ettiği" iddiasıyla yapılan bireysel başvuruyu, başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez buldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kovid-19 kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması, bir vatandaşın bireysel başvurusuyla Anayasa Mahkemesine taşındı.

Yüksek Mahkeme, kısıtlamanın "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nı ihlal ettiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez buldu.

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