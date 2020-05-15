Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün?
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstündeki vatandaşlar, geçen hafta 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra evden dışarı çıkmıştı. Yüz binlerce vatandaş, ikinci kez ne zaman sokağa çıkabileceklerini merak ediyor. Peki, yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün?
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, uzun aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşamıştı. Şimdi ise bu izninin yeniden ne zaman olacağı sorgulanıyor. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hakkında merak edilenler...
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Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 10 Mayıs'ta 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun zamanın ardından sokağa çıktı.
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11 Mayıs'ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının detaylarını paylaşmıştı.
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16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 65 yaş üstü 17 Mayıs saat 11.00 ve 17.00 arası sokağa çıkabilecek.
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65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.