Gündem Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 16:23 , 15 Mayıs 2020 - 16:25

Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstündeki vatandaşlar, geçen hafta 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra evden dışarı çıkmıştı. Yüz binlerce vatandaş, ikinci kez ne zaman sokağa çıkabileceklerini merak ediyor. Peki, yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün?