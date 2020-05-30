Yaşlılar ne zaman, hangi gün sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni için kritik tarih!
Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? Haftada bir gün 65 yaş üstü sokağa çıkma izni devam ederken, 7.5 milyona ulaşan 65 yaş için kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması gündeme geldi. Corona virüsü nedenilye, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üzerindeki vatandaşlara, sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kabin Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma izninin devam edeceğini söyledi. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? sorusunun yanıtıyla ilgili detaylar.
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Corona virüsü normalleşme takvimi kapsamında 1 Haziran'da ikinci süreç başlıyor. Konuyla ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek." dedi. İşte, ayrıntılar...
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAAT KAÇTA?
Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği belirtildi.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor.
Karar vaka sayılarındaki artış ya da azalmaya göre verilecek. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek. Riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için de kısıtlamanın ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.
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Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanların, idari izinli sayılacağı açıklandı. Ağustos ayında planlanan hac ziyaretlerinin ise bu yıl yapılmaması bekleniyor. Suudi Arabistan’ın koronavirüs salgını nedeniyle yasakları devam ettirdiği, bu yasakların seyrine göre yeni kararlar alınabileceği ifade ediliyor. 2020-2021 yılı umre ziyaretleri içinse en erken 1 Eylül tarihine işaret ediliyor.
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Bu kararlar perşembe günü Ankara’da ilk kez yüz yüze düzenlenecek bakanlar kurulunda kesinleşecek.