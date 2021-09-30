Yaşlılar Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Yaşlılar Günü tarihçesi

İnsanlarda görülen pek çok hastalığın ilerleyen yaşla birlikte arttığı bilinmektedir. Yaşlılıkta daha iyi ve kaliteli bir yaşam için bu sağlık sorunlarından korunmak gereklidir.



Korunmak için başlıca üç ilke;



Yeterli ve dengeli beslenme

Doğru fiziksel aktivite ve egzersiz yapma

Alkol ve sigara kullanımından uzak durma



Kısaca “sağlıklı yaşam ilkeleri” olarak bilinen bu kurallara uyulması durumunda yaşlanma ile ortaya çıkabilecek olan önemli sağlık sorunlarından başarılı şekilde korunmak mümkündür. İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne kadar üzerinde en çok düşündüğü, araştırma yaptığı, türlü çareler aradığı ama bir türlü engelleyemediği gerçek yaşlanmaktır.