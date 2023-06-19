YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Yaşlı engelli maaşları ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak? Haziran ayı ödeme tarihi son durum!

Yaşlı ve engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı, sorusu hak sahipleri tarafından son gelişmelerle takip ediliyor. Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödemeler vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na yapılan başvurular sonucu hak sahibi görülen vatandaşlar, ödemeleri banka hesaplarından alacaklar. Ancak temmuz ayı engelli yaşlı maaşı ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Peki, temmuz engelli yaşlı maaşı ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar.