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YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Yaşlı engelli maaşları ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak? Haziran ayı ödeme tarihi son durum!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 20:31

Engelli ve yaşlı maaşı ödeme tarihi 2023 için beklentiler Kurban Bayramı yaklaşırken arttı. Asgari ücrete ara zammı ile engelli ve yaşlı maaşlarına yapılacak zam oranı gündemde yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ödeme tarihlerini duyurdu. Erdoğan "Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alıyor ve kardeşlerimizi sevindiriyoruz." dedi. Öte yandan Asgari ücrete gelecek olan zammın yanında etkileyeceği birçok alanda olduğu gibi engelli maaşı da yükselecek. Hak sahipleri engelli ve yaşlı maaşları he ay hesaplarından çekiyorlar. Peki, temmuz ayı engelli yaşlı aylığı ne zaman yatacak bayramdan önce verilecek mi? İşte, yaşlı ve engelli maaşı ödeme tarihi 2023 son gelişmeler.

1/4YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK Yaşlı engelli maaşları ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak Haziran ayı ödeme tarihi son durum

Yaşlı ve engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı, sorusu hak sahipleri tarafından son gelişmelerle takip ediliyor. Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödemeler vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na yapılan başvurular sonucu hak sahibi görülen vatandaşlar, ödemeleri banka hesaplarından alacaklar. Ancak temmuz ayı engelli yaşlı maaşı ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Peki, temmuz engelli yaşlı maaşı ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar.

2/4ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI NE ZAMAN YATACAK

ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Engelli maaşları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize on yıllarca hizmet etmiş emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alıyor ve kardeşlerimizi sevindiriyoruz." dedi.

3/4ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİYOR

ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİYOR?

Ödemeler vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır. Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde ve 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.

4/4ENGELLİ AYLIĞI TEMMUZDA NE KADAR OLACAK, ZAMLANACAK MI

ENGELLİ AYLIĞI TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK, ZAMLANACAK MI?

Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları başladı. Bu ay belli olacak asgari ücretle birlikte birçok ücrette de asgari ücrete yapılan zam oranında artışlar gerçekleşecek.

Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse engelli aylığı 2072 liraya, yüzde 40 zam gelirse 2231 liraya, yüzde 50 zam gelirse 2391 liraya yükselecek.

Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse engelli aylığı 3109 liraya, yüzde 40 zam gelirse 3348 liraya, yüzde 50 zam gelirse 3588 liraya yükselecek.

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