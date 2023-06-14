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Yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? Temmuz engelli ve yaşlı aylığı bayram öncesi yatacak mı, tarih belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

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#Yaşlı Ve Engelli Maaşı#Kabine Toplantısı#Yaşlı Maaşı Ne Zaman Yatacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 23:39

Engelli ve yaşlı maaşı ne zaman yatacak, sorusu hak sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ederken, beklenen açıklama geldi. Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyurdu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na yapılan başvurular sonucu hak sahibi görülen vatandaşlar, ödemeleri banka hesaplarından alacaklar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödemeler vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılıyor. Peki, Yaşlı ve engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı? Yaşlı ve engelli maaşı yattı mı? İşte, 2023 temmuz ayı engelli yaşlı maaşı ödeme tarihi hakkında bilgiler.

1/4Yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak Temmuz engelli ve yaşlı aylığı bayram öncesi yatacak mı, tarih belli oldu mu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Yaşlı ve engelli maaşının bayram öncesi yatıp yatmayacağı netlik kazandı. Asgari ücrete ara zammı ile engelli ve yaşlı maaşlarına yapılacak zam oranı gündemde yer alırken, temmuz ayı ödeme tarihine yönelik de önemli açıklama geldi. Asgari ücrete gelecek olan zammın yanında etkileyeceği birçok alanda olduğu gibi engelli maaşı da yükselecek. Konuyla ilgili Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alıyor ve kardeşlerimizi sevindiriyoruz." dedi. Ancak temmuz engelli ve yaşlı maaşı ödemelerinin kesin tarihi henüz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Peki, engelli ve yaşlı maaşı ayın kaçında ödenecek? İşte, ayrıntılar.

2/4ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI NE ZAMAN YATACAK

ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Engelli maaşları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize on yıllarca hizmet etmiş emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alıyor ve kardeşlerimizi sevindiriyoruz." dedi.

3/4ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİYOR

ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİYOR?

Ödemeler vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır. Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde ve 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.

4/4ENGELLİ AYLIĞI TEMMUZDA NE KADAR OLACAK, ZAMLANACAK MI

ENGELLİ AYLIĞI TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK, ZAMLANACAK MI?

Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları başladı. Bu ay belli olacak asgari ücretle birlikte birçok ücrette de asgari ücrete yapılan zam oranında artışlar gerçekleşecek.

Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse engelli aylığı 2072 liraya, yüzde 40 zam gelirse 2231 liraya, yüzde 50 zam gelirse 2391 liraya yükselecek.

Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse engelli aylığı 3109 liraya, yüzde 40 zam gelirse 3348 liraya, yüzde 50 zam gelirse 3588 liraya yükselecek.

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