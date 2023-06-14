Yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? Temmuz engelli ve yaşlı aylığı bayram öncesi yatacak mı, tarih belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

ENGELLİ AYLIĞI TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK, ZAMLANACAK MI?
Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları başladı. Bu ay belli olacak asgari ücretle birlikte birçok ücrette de asgari ücrete yapılan zam oranında artışlar gerçekleşecek.
Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse engelli aylığı 2072 liraya, yüzde 40 zam gelirse 2231 liraya, yüzde 50 zam gelirse 2391 liraya yükselecek.
Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse engelli aylığı 3109 liraya, yüzde 40 zam gelirse 3348 liraya, yüzde 50 zam gelirse 3588 liraya yükselecek.