Yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? Temmuz engelli ve yaşlı aylığı bayram öncesi yatacak mı, tarih belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Yaşlı ve engelli maaşının bayram öncesi yatıp yatmayacağı netlik kazandı. Asgari ücrete ara zammı ile engelli ve yaşlı maaşlarına yapılacak zam oranı gündemde yer alırken, temmuz ayı ödeme tarihine yönelik de önemli açıklama geldi. Asgari ücrete gelecek olan zammın yanında etkileyeceği birçok alanda olduğu gibi engelli maaşı da yükselecek. Konuyla ilgili Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alıyor ve kardeşlerimizi sevindiriyoruz." dedi. Ancak temmuz engelli ve yaşlı maaşı ödemelerinin kesin tarihi henüz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Peki, engelli ve yaşlı maaşı ayın kaçında ödenecek? İşte, ayrıntılar.