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Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Bakan Göktaş açıkladı: 65 yaş ve engelli aylığı ödemelerine zam! İşte yeni rakamlar...

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#Yaşlı Aylığı#Engelli Maaşı#65 Yaş Ve Engelli Aylığı Ne Kadar Oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 12:08

Yaşlı ve engeli aylığı, memur emekli maaş zammı ile merak edilen konulardan biri oldu. 65 yaşın üzerinde ve sigorta kurumlarından herhangi bir geliri olmayanlara 65 yaş maaşı olarak da bilinen yaşlılık maaşı, özel gereksinimi bulunanlara ise engelli maaşı ödemesi yapılıyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Yaşlı ve engeli aylığı son durumu da bu kapsamda merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi. Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Peki yaşlı ve engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni ve güncel tutarlar...

1/3Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu Bakan Göktaş açıkladı: 65 yaş ve engelli aylığı ödemelerine zam İşte yeni rakamlar...

Yaşlı ve engelli maaşı ödemeleriyle ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi. Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydeden Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını bildirdi. Peki 65 yaş ve engelli aylığı ne kadar oldu? İşte yaşlı ve engelli maaşı temmuz zammı 2023 ile ilgili detaylar...

2/3YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Bakan Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrası sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Göktaş, uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurguladı. Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydeden Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını bildirdi.

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3/3Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu Bakan Göktaş açıkladı: 65 yaş ve engelli aylığı ödemelerine zam İşte yeni rakamlar...

Bu kapsamda; yaşlı aylığı 1997 TL’den 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası Engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL’den 1874 TL'ye,

yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL’den 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL’den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL’den 4 bin 50 TL’ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938TL’den 4 bin 629 TL’ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL’den 5 bin 158 TL’ye çıktı.

Düzenlemenin ardından aylık ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarını artışlı olarak yatırılacak.

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