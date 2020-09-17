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Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 08:51 | 

Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai'den yeni açıklama

Halil Sezai’nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Yaşlı adam “Kaçmasaydım öldürecekti” dedi. Sezai ise Meriç’in kendisini 5 aydır taciz ettiğini öne sürdü ve “Yaptığım şey hayvanlık” deyip özür diledi.

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Halil Sezai, Tuzla’daki villada “İncir Reçeli 3” filmini de çekmişti. Aralarında Hüseyin Meriç’in de bulunduğu site sakinleri, ortak kullanım alanlarının işgal edildiği iddiasıyla belediyeye şikâyette bulunmuştu.

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67 yaşındaki Meriç, tartışmaların büyümesi üzerine evinin çevresini kamerayla donattı. Geçen salı Sezai ile arasında tekrar tartışma çıktı. Şarkıcı, elinde odunla evine gittiği adamı darp etti. Sokağa taşan kavgayı kameralar kaydetti.

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‘HASTAYIM’ DEDİM, VURDU

Yaşlı adam darp esnasında Kelime-i Şehadet getirdi. Sezai ise “Ezan mı okuyorsun” diyerek vurmaya devam etti. Meriç olayla ilgili, “Tansiyon ve kalp hastasıyım. Vurduğunda öleceğim diye düşündüm. Hastayım dedim, yine vurdu” dedi. Meriç olayın ardından oğlu Mesih Meriç Behkam ile Tuzla Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyette bulundu. Halil Sezai ile yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Mustafa Taner Okçular, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

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Halil Sezai önce sosyal medyada bir açıklama yayınlayarak özür diledi daha sonra da avukatı aracılığıyla şu açıklamayı yaptı;

Öncelikle müvekkilimizin, dün sabah saatlerinde yaşanan talihsiz olayın merkezinde yer aldığı için son derece üzgün ve pişman olduğunun bilinmesini isteriz. Şiddetin ne fiziksel ne de psikolojik hiçbir türü kabul edilemeyeceği gibi, hiçbir makul gerekçesi de olamaz. Müvekkilimiz, kamuoyuna karşı olan mahcubiyeti ve şiddetin hiçbir makul açıklaması ve gerekçesi olamayacağına dair inancı sebebi ile konuşmama kararı almıştır.

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Müvekkilimiz kararına sadık kalacağını beyanla; yalnızca, üzüntü ve pişmanlığını dile getirmek, kamuoyundan özür dilemek ve yaşanan talihsiz olayın esasında medyaya servis edildiği gibi gerçekleşmediğini beyan etmek istemiştir. Olayla ilgili şahısların, olaya ilişkin görüntüleri ellerinde bulundurmalarının avantajı ile bilinçli ve manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynayarak (kesip-düzenleyerek) yaşananları farklı şekilde lanse etmeye çalıştığının, bu amaçla görüntülerin medyaya bu şekilde servis edildiğinin bilinmesini isteriz.

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Bu şekilde medyaya servis edilen görüntülerde ilgili şahsın küfürleri, tehditleri ve müvekkile uyguladığı şiddete ilişkin kısımların kesildiğine dikkat çekmek isteriz. İlgili şahıs daha önce de sarhoş bir şekilde müvekkilin yaşlı annesine ağza alınmayacak küfürler ve tehditler savurmuştur. Olayın esasen nasıl geliştiği yargılama sürecinde ortaya çıkacaktır ancak kısaca kamuoyunu bilgilendirmek gerekir ise; talihsiz olay müvekkilimizin yönetmeni Murat Aytaç Ağırlar’ın bahçesinde gerçekleşmiştir, ilgili şahıslar da Murat Aytaç Ağırları’ın komşusudur.

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İlgili şahıslar, Murat Aytaç Ağırlar ile süregelen şahsi problemleri sebebi ile uzun süredir Murat Aytaç Ağırlar ile yapmaya çalıştıkları projenin çekimleri sırasında her seferinde yüksek ses ile kayıt/müzik açarak elinde içki şişeleriyle yönetmene ve müvekkilin annesine küfürler savurmak suretiyle defalarca rahatsız etmiş; projenin çekimine ve işlerini yapmalarına engel olmuşlardır.

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Müvekkilimiz ve yönetmeni ilgili şahısları bu hususta defaatle uyarmasına rağmen ilgili şahısların tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı gibi aksine tacizleri artarak devam etmiştir. Müvekkil ve Murat Aytaç Ağırlar işlerinin daha fazla sekteye uğramaması adına yeni bir adres arayışı içine girmiştir. Arkadaşları tarafından önerilen başka bir kiralık yeri görmeden önce; ilgili şahıslar ile eskiden kaynaklanan samimiyetine güvenerek orta bir yol bulunabilir ise yeni bir yer kiralamalarına gerek kalmayacağı düşüncesi ile son kez ilgili şahıslarla konuşmak istemiştir.

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Bu amaçla ilgili şahıslarla görüşmeye giden müvekkilimiz, ilgili şahısların sinkaflı hakaret ve tehditleri ile karşılaşmıştır. Bunun üzerine taraflar arasında arbede yaşanmıştır. Arbedenin akabinde müvekkilimiz ve arkadaşları araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışmış ancak birkaç sokak ötede ilgili şahıslar, deyim yerinde ise eşkıya gibi arabanın önünü keserek sinkaflı hakaret ve silahla tehditlerde bulunmuşlardır.

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Tüm bu olaylar bir yana, müvekkil açısından açıklığa kavuşturulması gereken ve müvekkilimizi derinden yaralayan asıl husus ise; müvekkilin kamuoyu nezdinde ezan karşıtı söylemlerde bulunmuş gibi gösterilmeye çalışılmasıdır. Bilinmesini isteriz ki; müvekkilimizin yaşanan olay esnasında Ezan karşıtı hiçbir olumsuz söylemi olmamıştır.

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Müvekkilimiz, ilgili şahsın aşırı alkollü olarak annesine ettiği sinkaflı küfürler ile karşılaştıktan sonra “Ezan okumak senin gibi sarhoş olup anneme küfreden adama mı kaldı?” diyerek tepki göstermiştir. Müvekkilimize karşı başlatılan karalama kampanyasının aksine müvekkilimiz, tüm hayatı boyunca Ezan’a karşı son derece hassas ve saygılı davranmıştır. Müvekkilimizin Ezan karşıtı olarak kamuoyuna lanse edilmesi müvekkilimizi derinden yaralamıştır.

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