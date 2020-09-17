Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai'den yeni açıklama
Halil Sezai’nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Yaşlı adam “Kaçmasaydım öldürecekti” dedi. Sezai ise Meriç’in kendisini 5 aydır taciz ettiğini öne sürdü ve “Yaptığım şey hayvanlık” deyip özür diledi.
Halil Sezai, Tuzla’daki villada “İncir Reçeli 3” filmini de çekmişti. Aralarında Hüseyin Meriç’in de bulunduğu site sakinleri, ortak kullanım alanlarının işgal edildiği iddiasıyla belediyeye şikâyette bulunmuştu.
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