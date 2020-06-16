Yasin sinir krizi geçirdi... Barış bir anda yere yığıldı, Evrim'in tepkisi sosyal medyayı salladı... Survivor'da dün akşam neler oldu?
9 yarışmacının çeyrek finale kalabilmek için mücadele ettiği Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı vardı. Yarışma ilginç anlara sahne oldu. Evrim, kaybedeceğini anlayınca yarışı bıraktı. Yasin ağlama krizine girdi, Barışı önce arı soktu, ardından parkurda bir anda yere yığıldı... İşte Survivor'da dün akşam yaşananlar...
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Cemal Can kaptanlığındaki kırmızı takımın, Ardahan kaptanlığındaki mavi takıma karşı mücadele ettiği Survivor'da dün akşam ödül oyunu vardı.
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ÖDÜLÜ DUYUNCA..
Murat Ceylan'ın "Kazanan takım özel bir jete binecek. Sizi buradan alıyoruz, Samana'ya götürüyoruz.Samana muhteşem plajın olduğu çok özel bir yer. Bu özel yerde sizi havalimanında bir araba karşılayacak, etrafı gezdirecek. Ardından da muazzam bir şelaleye götürecek. Daha sonra malikaneye gideceksiniz. Muhteşem bir manzarada, muhteşem bir sofra sizi bekliyor. Sörf yapabileceksiniz, açık hava sineması izleyebileceksiniz." sözlerini duyan yarışmacılar kendilerinden geçti.
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YASİN, BERKAN'A KARŞI!
Ödülün açıklanmasıyla birlikte iki takım mücadele için parkurdaki yerlerini aldı. 3-1 Mavi takımın üstünlüğü varken Yasin ile Berkan parkura çıktı.
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'YASİN OYUNA DEVAM EDEMEZ'
Parkuru birlikte bitiren iki yarışmacı, aynı anda atışlara başladılar. Karşılaşmayı kazanan ise Berkan oldu. Oyun sonrasında belindeki sakatlığı nedeniyle Doktor Metin Kuş ile görüşen Yasin’in oyuna devam edemeyeceği açıklandı.
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BARIŞ'I ARI SOKTU
Mavi takımın 5-4 önde olduğu anda Evrim ile Barış parkura çıktı. Barış’ı parkurun start kısmında arı soktu. Parkuru ilk bitiren Evrim oldu. Geriden gelen Barış, başarılı atışları ile skorda dengeyi sağladı.
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EVRİM OYUNU BIRAKTI
6-6 eşitliğin olduğu anda Cemal Can ile parkura çıkan Evrim, ani bir kararla oyunu bıraktı.Evrim’in oyunu bıraktığı anlar herkesi şok etti. Bench'teki arkadaşları da Evrim'e bu hareketi yüzünden tepki gösterdi.
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YASİN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Evrim'in oyunu bırakması ile şartlar kırmızı takımın lehine döndü. 10' 6 kaybedilen oyun sonrası Yasin, çok sinirlendi ve gözyaşlarına boğuldu. Survivor Elif’in Yasin’i sakinleştirme çabaları ise işe yaramadı.
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Barış bir anda yere yığıldı, Evrim'in tepkisi sosyal medyayı salladı...
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BARIŞ YERE YIĞILDI
Oyunun sonlarına doğru Barış’ın bench'in arkasına uzandı. Telaşlanan takım üyeleri, Doktor Metin Kuş'tan yardım istedi. Barış gerekli kontrollerin ardından bench'e geri döndü. Bu sırada Evrim'in 'Açtır, yemek verin kedine gelir. Dün yemiştir bir dünya şey." tepkisi sosyal medyada olay oldu.
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EVRİM'E BÜYÜK TEPKİ
Survivor izleyicileri Twitter'da Evrim'e büyük tepki gösterdi. Survivor Extra sunucuları da yarışmacıyı eleştirdi...
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ÖDÜL KIRMIZI TAKIMIN!
Mücadelenin sonunda ödül oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu. Barış, Berkan, Nisa ve Cemal Can önce Dominik sokaklarının sonra da muhteşem yemeğin tadını çıkardı.