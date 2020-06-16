Yasin sinir krizi geçirdi... Barış bir anda yere yığıldı, Evrim'in tepkisi sosyal medyayı salladı... Survivor'da dün akşam neler oldu?

ÖDÜLÜ DUYUNCA.. Murat Ceylan'ın "Kazanan takım özel bir jete binecek. Sizi buradan alıyoruz, Samana'ya götürüyoruz.Samana muhteşem plajın olduğu çok özel bir yer. Bu özel yerde sizi havalimanında bir araba karşılayacak, etrafı gezdirecek. Ardından da muazzam bir şelaleye götürecek. Daha sonra malikaneye gideceksiniz. Muhteşem bir manzarada, muhteşem bir sofra sizi bekliyor. Sörf yapabileceksiniz, açık hava sineması izleyebileceksiniz." sözlerini duyan yarışmacılar kendilerinden geçti.