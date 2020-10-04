Yasin Obuz’dan çok konuşulacak itiraf: Bir buçuk yıl önce boşandım!

Sorgu Sual programında ‘ALA’ klibinin çok fazla dısslike almasından bahseden Yasin Obuz , ‘Barış ve Nisa’nın fanları yüzünden klibim çok disslike aldı, onlar benim düşmanım, basit işler peşinde koşan insanlarla benim işim olmaz, ben ucuz bir insan değilim’ diyerek yine iddialı bir açıklamada bulundu.