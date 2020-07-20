Yasin Obuz-Nisa Bölükbaşı Twitter gerilimi sosyal medyada: 'Bildiklerimi açıklarsam yer yerinden oynar!'
Survivor'un sona ermesinin ardından sansasyonel gelişmeler durmak bilmiyor. Yasin Obuz ve yarışmada uzun süre takım arkadaşı olan Nisa Bölükbaşı arasında meydana gelen son gerilim, sosyal medyada pek çok kişinin gündeminde yer aldı. Nisa ile yaşadığı tek taraflı polemiğin içerisine Evrim Keklik'i de dahil eden Yasin Obuz, 'Evrim yılansa sen çıngıraklı yılansın' sözlerini sarf etti. İşte, Nisa Bölükbaşı Yasin Obuz arasında yaşanan Twitter gerilimi hakkında merak edilen detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yasin Obuz ve Nisa arasındaki gerilim, yarışmanın sona ermesinin ardından da devam etti. Yarışma esnasında zaman zaman gerilimler yaşayan ikili, bu kez sosyal medyada karşı karşıya geldi. Yaptığı paylaşımlarda Nisa'nın arkasından konuştuğunu ifade eden Yasin Obuz, kendi çabası sayesinde Nisa'nın yarışmaya devam ettiğini ifade etti. Nisa'ya yönelik atışmasında Evrim'i de diyaloğun içerisinde dahil eden Yasin Obuz, 'Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın nankör' ifadesini kullandı. İşte, Yasin Nisa gerilimini fitilleyen o paylaşımlar
YASİN OBUZ VE NİSA BÖLÜKBAŞI ARASINDAKİ GERİLİM TIRMANIYOR
Nisa hakkında yaptığı paylaşımların üzerine pek çok kullanıcının tepkisini çeken Yasin Obuz, Twitter gündemine oturdu. Bunun üzerine yaptığı paylaşımları silen Yasin Obuz, akabinde 'Mesaj alınmıştır bum' paylaşımını gerçekleştirdi. Peki, Yasin Obuz'un Nisa'ya yönelik suçlamaları neler oldu. İşte, o Twitter paylaşımları;
2
Abone Ol
Yasin Obuz, yarışmanın finaline kadar yükselmeyi başarmış ve son üç isim olma hakkı elde etmişti.
21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
3
Abone Ol
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi.
4
Abone Ol
Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Yasin Obuz geçen sezon Masterchef yarışmasına katılmıştı.
5
Abone Ol
Survivor Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.
6
Abone Ol
Survivıor 2020'nin hırslı yapısıyla dikkat çeken ismi Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı:
Fenerbahçe Spor Kulübü sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.
Survivor Evrim, 24 Haziran tarihinde elenerek yarışmaya veda etti.