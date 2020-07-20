Yasin Obuz-Nisa Bölükbaşı Twitter gerilimi sosyal medyada: 'Bildiklerimi açıklarsam yer yerinden oynar!'

Yasin Obuz ve Nisa arasındaki gerilim, yarışmanın sona ermesinin ardından da devam etti. Yarışma esnasında zaman zaman gerilimler yaşayan ikili, bu kez sosyal medyada karşı karşıya geldi. Yaptığı paylaşımlarda Nisa'nın arkasından konuştuğunu ifade eden Yasin Obuz, kendi çabası sayesinde Nisa'nın yarışmaya devam ettiğini ifade etti. Nisa'ya yönelik atışmasında Evrim'i de diyaloğun içerisinde dahil eden Yasin Obuz, 'Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın nankör' ifadesini kullandı. İşte, Yasin Nisa gerilimini fitilleyen o paylaşımlar



YASİN OBUZ VE NİSA BÖLÜKBAŞI ARASINDAKİ GERİLİM TIRMANIYOR



Nisa hakkında yaptığı paylaşımların üzerine pek çok kullanıcının tepkisini çeken Yasin Obuz, Twitter gündemine oturdu. Bunun üzerine yaptığı paylaşımları silen Yasin Obuz, akabinde 'Mesaj alınmıştır bum' paylaşımını gerçekleştirdi. Peki, Yasin Obuz'un Nisa'ya yönelik suçlamaları neler oldu. İşte, o Twitter paylaşımları;