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Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 14:56,

Yasin Obuz devreye girdi... Survivor Evrim Keklik ile Demet Akalın arasındaki buzlar eridi!

Survivor 2020 programını yakından takip eden Demet Akalın gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik için kötü yorumda bulunmuştu. Evrim'in annesi de Akalın'a 'sizin de kızınız var' cevabını vermişti. Demet Akalın ve Evrim Keklik arasındaki gerginlik son buldu. İkiliyi Survivor Yasin Obuz barıştırdı.

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Survivor 2020 yarışmasını sıkı bir şekilde takip eden Demet Akalın yarışmacılar hakkındaki yorumlarını sosyal medya hesaplarından yapmayı ihmal etmedi.

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Programın başlarında favorisinin Evrim olduğunu açıklayan Demet Akalın sonlara doğru fikrini değiştirerek Cemal Can’ı desteklemeye başladı.

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Evrim Keklik ve Demet Akalın gerginliğinin temeli ise Nisa’nın elendiği gün atıldı. Evrim’in “Hadise ne demiş; her şey burada bitti toparlan gidiyorsun” tweetine Demet Akalın’dan jet yanıt geldi.

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Akalın Evrim’in gönderisinin paylaşarak “Ay sen şimdi dalga mı geçtin Nisa’yla? Seni sevip desteklemekten nasıl nefret ettik son 1 ayda bir bilsen! Nisa gönüllerin şampiyonu oldu, ya sen?” notunu düştü.

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İkilinin arasındaki gerilime Yasin Obuz son verdi. Demet Akalın’ın kızı Hira ile Bodrum’da görüşen Survivor Yasin bu seferde Evrim ve Demet Akalın’ı bir araya getirdi.

6‘YASİNCİĞİM SAĞ OLSUN’
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‘YASİNCİĞİM SAĞ OLSUN’

Takipçilerinin sorularını Instagram hesabından yanıtlayan Survivor Evrim, Demet Akalın’la ilgili ilk kez konuştu.

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Takipçisinin “Demet ablanın senin hakkındaki yorumlarına rağmen onun şarkısını paylaştın?” sorusuna Survivor Evrim “Minik bir görüşme yaptık. Yasinciğim sağ olsun” cevabını verdi.

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Yasin Obuz sosyal medya hesabından ikilnin barıştığını; "Evrim aradı 'uyuyamıyorum' dedi. Kıramadım!" mesajıyla duyurdu.

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