Yasin-Hikmet kavgası Survivor’a damga vurdu! Survivor Yasin diskalifiye mi oldu, elendi mi?

Survivor’da Yasin’in elenip elenmeyeceği merak konusu haline geldi. Survivor’da Yasin Hikmet kavgası ekrana yansıdı. Dün akşam konseyde başlayan konuşmanın ardından gerilim yükseldi. Kameraların kapanacağı esnada gönüllülerden Yasin Hikmet'in üzerine yürüdüğü görüldü. Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı, ‘Diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. İşte ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer.’ diyor.
Survivor’da acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı, ‘Ada konseylerinde hep çok gerilim görüyoruz. Ağlayanları gördük, kızanları gördük. Ama birkaç saat önce gördüklerimizi hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra da fiziki saldırı. Diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım.
İşte ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer.’ diyor ve konuşmanın devamında ‘Bu açıdan baktığımızda da aldığımız karar gereği’ cümlesi ile beraber kararını açıklıyor. Bu kararın ardından Yasin’in üzüldüğü, Yunus Emre’nin da ona destek olduğu görülüyor. Survivor Yasin’in diskalifiye olup olmayacağı yeni bölüm ile beraber belli olacak.