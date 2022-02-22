Yasin-Hikmet kavgası Survivor’a damga vurdu! Survivor Yasin diskalifiye mi oldu, elendi mi?

İşte ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer.’ diyor ve konuşmanın devamında ‘Bu açıdan baktığımızda da aldığımız karar gereği’ cümlesi ile beraber kararını açıklıyor. Bu kararın ardından Yasin’in üzüldüğü, Yunus Emre’nin da ona destek olduğu görülüyor. Survivor Yasin’in diskalifiye olup olmayacağı yeni bölüm ile beraber belli olacak.