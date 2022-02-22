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Yasin-Hikmet kavgası Survivor’a damga vurdu! Survivor Yasin diskalifiye mi oldu, elendi mi?

#Survivor Yasin#Yasin Hikmet Kavgası#Survivor

Survivor son bölüme Yasin ve Hikmet arasında yaşanan kavga damga vurdu. Dün akşam Survivor’da konsey esnasında Yasin ve Hikmer arasında ipler gerildi. Konseyin sonunda sinirlerine hakim olamayan Yasin'in Hikmet'e saldırması ekrana yansıdı. Survivor yeni bölümde acil durum konseyi toplanıyor ve Acun Ilıcalı açıklama yapıyor. Peki, Survivor Yasin diskalifiye mi oldu?

1/3Yasin-Hikmet kavgası Survivor’a damga vurdu Survivor Yasin diskalifiye mi oldu, elendi mi

Survivor’da Yasin’in elenip elenmeyeceği merak konusu haline geldi. Survivor’da Yasin Hikmet kavgası ekrana yansıdı. Dün akşam konseyde başlayan konuşmanın ardından gerilim yükseldi. Kameraların kapanacağı esnada gönüllülerden Yasin Hikmet'in üzerine yürüdüğü görüldü. Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı, ‘Diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. İşte ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer.’ diyor.

2/3SURVİVOR YASİN DİSKALİFİYE Mİ OLDU

SURVİVOR YASİN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor’da acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı, ‘Ada konseylerinde hep çok gerilim görüyoruz. Ağlayanları gördük, kızanları gördük. Ama birkaç saat önce gördüklerimizi hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra da fiziki saldırı. Diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım.

3/3Yasin-Hikmet kavgası Survivor’a damga vurdu Survivor Yasin diskalifiye mi oldu, elendi mi

İşte ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer.’ diyor ve konuşmanın devamında ‘Bu açıdan baktığımızda da aldığımız karar gereği’ cümlesi ile beraber kararını açıklıyor. Bu kararın ardından Yasin’in üzüldüğü, Yunus Emre’nin da ona destek olduğu görülüyor. Survivor Yasin’in diskalifiye olup olmayacağı yeni bölüm ile beraber belli olacak.

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