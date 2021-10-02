Yasemin Şefkatli'den bekarlığa veda partisi

Beşiktaş'taki bir restoranda yemek daveti veren Şefkatli'yi yakın dostları yalnız bırakmadı. Ekip ardından gelin hamamı yaptı. Göbek taşında dansöz oynattı. Bekarlığa veda partisinin eğlenceli fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.Daha önce pandemi nedeniyle nikah tarihini erteleyen çiftin, düğün masraflarını İbrahim Tatlıses üstlendi. Kesenin ağzını açan Tatlıses, 1,5 milyon TL harcadı. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 3 yıllık ilişkilerinin ardından geçtiğimiz yıl ale arasında nişanlanmıştı. Anne Derya Tuna, nişan haberini 'Artık bir oğlum ve bir kızım var.. Ailemize hoş geldin güzel kızım' sözleriyle duyurmuştu.