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Magazin
Haber Giriş: 02 Ekim 2021 - 12:31 | 

Yasemin Şefkatli'den bekarlığa veda partisi

7 Ekim'de İdo Tatlıses ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli, bekarlığa veda etti.

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Beşiktaş'taki bir restoranda yemek daveti veren Şefkatli'yi yakın dostları yalnız bırakmadı.

2Gelin hahamı yaptılar

Gelin hahamı yaptılar

Ekip ardından gelin hamamı yaptı. Göbek taşında dansöz oynattı. Bekarlığa veda partisinin eğlenceli fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

3Masraflar Tatlısesten

Masraflar Tatlıses'ten

Daha önce pandemi nedeniyle nikah tarihini erteleyen çiftin, düğün masraflarını İbrahim Tatlıses üstlendi. Kesenin ağzını açan Tatlıses, 1,5 milyon TL harcadı.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 3 yıllık ilişkilerinin ardından geçtiğimiz yıl ale arasında nişanlanmıştı.

5Ailemize hoş geldin güzel kızım

'Ailemize hoş geldin güzel kızım'

Anne Derya Tuna, nişan haberini 'Artık bir oğlum ve bir kızım var.. Ailemize hoş geldin güzel kızım' sözleriyle duyurmuştu.

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