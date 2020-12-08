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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 10:03 | 

Yasemin Şefkatli takipçilerini uyardı: Bilmediğiniz ürünleri kullanmayın

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo ile evlilik hazırlıkları yapan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

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İdo Tatlıses ile bir süredir devam eden ilişkisini geçtiğimiz ay nişanlanarak taçlandıran Yasemin Şefkatli, düğün hazırlığı yaptığı bu günlerde takipçileriyle güzellik sırlarını paylaştı.

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Şefkatli, "Yüzün için uyguladığın bir maske var mı?" sorusuna; "Gül suyu ve pirinç ununu karıştırıp yüzüme sürüyorum. 15 dakika bekletiyorum. Limon, karbonat, yoğurt da kullanabilirsiniz. Cilt yapınıza göre başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Mesela limon suratımı kurutuyor" yanıtını verdi.

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Akne tedavi gördüğü zamana dair bir fotoğrafını da paylaşan Yasemin, "Akne ilacı cildine iyi geldi mi? sorusuna da "Tedavi sırasında çekilen fotoğrafı paylaşıyorum. Ki, bu en iyi dönemiydi. Cildiniz için sakın bilmediğiniz ürünler kullanmayın. Sağlıklı beslenin, su için ve sigaradan uzak durun" dedi.

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"Fazla para harcıyor olabilir misin?" sorusunu da yanıtsız bırakmayan Şefkatli, "Aksine para tutma konusunda iyiyimdir. Harcamalarımı özellikle pandemiden sonra çok dikkatli yapmaya başladım" diye yazdı.

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Şefkatli son olarak "Hiç estetik yaptırdın mı?" sorusuna "Botoks ve mini dolgular estetikten sayılıyorsa evet, var" cevabını verdi.

6DÜĞÜN TARİHİ BELLİ DEĞİL
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'DÜĞÜN TARİHİ BELLİ DEĞİL'

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Şefkatli, henüz düğün tarihini belirlemediklerini söylemişti.

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