Yasemin Şefkatli park borcunu görünce

Evlilik için herhangi bir hazırlığı olmadığını, "Çok heyecanlıydım. Güzel bir gündü, umarım düğün de sağlıklı bir zamanda yapılacak. Ne gelinlik provası ne başka bir şey, ortada daha hiçbir şey yok" sözleriyle dile getiren 28 yaşındaki Yasemin Şefkatli, tarih konusunda ise "Mutlaka ilk sizin haberiniz olur düğünün ne zaman olacağından, henüz gün belirlenmedi" demişti.