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Hürriyet
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Haber Giriş: 28 Kasım 2020 - 12:40 | 

Yasemin Şefkatli park borcunu görünce

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'le evlenmek için gün sayan oyuncu Yasemin Şefkatli, Nişantaşı'nda görüntülendi.

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1BİRİKMİŞ BORCU ÇIKTI
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BİRİKMİŞ BORCU ÇIKTI

Nişantaşı'nda aracını İSPARK'a park eden Yasemin Şefkatli'nin, daha önceden birikmiş borçları ortaya çıktı.

2120 TL
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120 TL

Toplam 120 TL ödeyen Şefkatli, "Galiba bir günde en çok para ödeme rekorunu kırdım" diyerek, espri yaptı.( Seçkin Şenvardar-Milliyet)

3DÜĞÜN AÇIKLAMASI
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DÜĞÜN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Bebek’ten kahve alıp yürüyüş yapan genç oyuncu, kız arkadaşıyla banka oturup sohbet etmişti.Muhabirlerin "Nasıl bir düğün planlıyorsunuz?" sorusuna Şefkatli, "Sağlığımızla olsun da düğünün nasıl olduğu önemli değil" yanıtını vermişti.

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Evlilik için herhangi bir hazırlığı olmadığını, "Çok heyecanlıydım. Güzel bir gündü, umarım düğün de sağlıklı bir zamanda yapılacak. Ne gelinlik provası ne başka bir şey, ortada daha hiçbir şey yok" sözleriyle dile getiren 28 yaşındaki Yasemin Şefkatli, tarih konusunda ise "Mutlaka ilk sizin haberiniz olur düğünün ne zaman olacağından, henüz gün belirlenmedi" demişti.

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