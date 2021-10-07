Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında? İşte İdo Tatlıses'in nikah masasına oturacağı Yasemin Şefkatli hakkında bilgiler

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile bir süredir aşk yaşayan Yasemin Şefkatli, 1992 yılında dünyaya geldi. Yasemin Şefkatli İstek Özel Semiha Şakir Lisesi'nden mezun oldu. Yaşantısına İstanbul Beşiktaş’ta devam eden Yasemin Şefkatli, 2017 yılının Ağustos ayından bu yana birlikteliğini sürdürdüğü İdo Tatlıses ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.