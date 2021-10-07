Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında? İşte İdo Tatlıses'in nikah masasına oturacağı Yasemin Şefkatli hakkında bilgiler
İmparator İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bu akşam evleniyor. Veda partisi ve gelin hamamı düzenleyen Yasemin Şefkatli, bekarlığa veda partisinin eğlenceli fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı. Peki, Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında? İşte İdo Tatlıses'in nikah masasına oturacağı Yasemin Şefkatli hakkında bilgiler
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturuyor. Daha önce pandemi nedeniyle nikah tarihini erteleyen çiftin, düğün masraflarını İbrahim Tatlıses üstlendi. Kesenin ağzını açan Tatlıses, 1,5 milyon TL harcadı.
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İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile bir süredir aşk yaşayan Yasemin Şefkatli, 1992 yılında dünyaya geldi. Yasemin Şefkatli İstek Özel Semiha Şakir Lisesi'nden mezun oldu. Yaşantısına İstanbul Beşiktaş’ta devam eden Yasemin Şefkatli, 2017 yılının Ağustos ayından bu yana birlikteliğini sürdürdüğü İdo Tatlıses ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 3 yıllık ilişkilerinin ardından geçtiğimiz yıl aile arasında nişanlanmıştı.