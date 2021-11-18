Yasemin Sakallıoğlu'ndan photoshop tepkisi: 35 kişiye birden benzemişim, ben böyle miyim?

"Bir yerlerde makyaj yaptırıyorum sonra diyorlar ki 'Yasemin Hanım fotoğrafınızı çekip, paylaşabilir miyiz?' E ben de kibar bir insan olduğum için 'Tabii ki' diyorum. Sonra bana photoshop uyguluyorlar. E insan sormaz mı? Siz yaptığınız makyaja bu kadar mı güvenmiyorsunuz? 2. soru madem photoshop yapacaksınız neden makyak yapıyorsunuz? Bu defa insaflı davranıp hesabı paylaşmadım. Fakat olur da bana bir daha shop uygularsanız, bu defa hiç insaflı olmayıp bana bunu yapanları rezil edeceğim."