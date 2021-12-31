Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında? Eşi Burak Yırtar kimdir? Yasemin Sakallıoğlu O Ses Türkiye’de
Yasemin Sakallıoğlu merak edilen isimler arasında. O Ses Türkiye Yılbaşı programı konukları arasında Yasemin Sakallıoğlu da yer alıyor. İlk olarak sosyal medyada yayınlanan komedi videosu ile ün sahibi olan Sakallıoğlu, Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunudur. Peki, Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Eşi Burak Yırtar kimdir?
Yasemin Sakallıoğlu’nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Yasemin Sakallıoğlu, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları arasında yer alıyor. Esprili tavrı ile dikkat çeken ünlü isim daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de rol almış ve burada tanıştığı Burak Yırtar ile nikah masasına oturmuştu.
YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?
Yasemin Sakallıoğlu, üç kardeşin en küçüğü olarak 1988’de İstanbul’da doğdu. Bebekken Rize’ye gönderildi ve 6 yaşına kadar orada yaşadı. Sonra yeniden İstanbul’a gönderildi. Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı. Konservatuar eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.
Sosyal medyada çektiği komik videolarla bir fenomen haline geldi. Yapımcıların dikkatini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Şahan Gökbakar önderliğinde Zengo isminde ilk Sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu.
Sosyal medyada çektiği komik videolarla bir fenomen haline geldi. Yapımcıların dikkatini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Şahan Gökbakar önderliğinde Zengo isminde ilk Sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu.
YASEMİN SAKALLIOĞLU’NUN EŞİ BURAK YIRTAR KİMDİR?
Elazığ doğumlu olan Burak Yırtar, “Vay Başıma Gelenler”, “Babam ve Ailesi”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Acı Aşk”, “Umutsuz Ev Kadınları”, “Sihirli Annem”, “Sevdaluk”, “Lale Devri” gibi birçok dizi ve filmin set arkasında çalıştı. Burak Yırtar ayrıca, “Vay Başıma Gelenler”, “Şen Yuva”, “Bir Bulut Olsam”, “Kuzey Rüzgarı” gibi yapımlarda da oyuncu olarak yer aldı.