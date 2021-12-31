Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında? Eşi Burak Yırtar kimdir? Yasemin Sakallıoğlu O Ses Türkiye’de

Yasemin Sakallıoğlu’nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Yasemin Sakallıoğlu, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları arasında yer alıyor. Esprili tavrı ile dikkat çeken ünlü isim daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de rol almış ve burada tanıştığı Burak Yırtar ile nikah masasına oturmuştu.