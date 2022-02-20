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Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmir'de toprağa verildi

#İzmir#Yasemin Özkan#Nazan Uysal

Konya'da tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada ölen Yasemin Özkan (38) ile Nazan Uysal (24) İzmir'de toprağa verildi.

1/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Erman ve Yasemin Özkan

2/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Erman ve Yasemin Özkan

3/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Erman ve Yasemin Özkan

4/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Erman ve Yasemin Özkan

5/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Erman ve Yasemin Özkan

6/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Erman ve Yasemin Özkan

7/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Erman ve Yasemin Özkan

8/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Kazada belediye işçisi eşi Erman Özkan ve arkadaşları Yahya-Serap Arslan çifti ile çıktığı yolculukta hayatını kaybeden 1 çocuk annesi ev kadını Yasemin Özkan'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Menemen ilçesindeki Mahkeme Camii'nde Özkan için cenaze namazı kılındı.

Cenazeye aynı kazada yaralanan eşi Erman Özkan, oğlu Çınar Özkan, yakınları ve vatandaşları katıldı. Erman Özkan ve oğlu Çınar Özkan, namazda yan yana saf tuttu.

9/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Kazada belediye işçisi eşi Erman Özkan ve arkadaşları Yahya-Serap Arslan çifti ile çıktığı yolculukta hayatını kaybeden 1 çocuk annesi ev kadını Yasemin Özkan'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Menemen ilçesindeki Mahkeme Camii'nde Özkan için cenaze namazı kılındı.

Cenazeye aynı kazada yaralanan eşi Erman Özkan, oğlu Çınar Özkan, yakınları ve vatandaşları katıldı. Erman Özkan ve oğlu Çınar Özkan, namazda yan yana saf tuttu.

10/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Kazada belediye işçisi eşi Erman Özkan ve arkadaşları Yahya-Serap Arslan çifti ile çıktığı yolculukta hayatını kaybeden 1 çocuk annesi ev kadını Yasemin Özkan'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Menemen ilçesindeki Mahkeme Camii'nde Özkan için cenaze namazı kılındı.

Cenazeye aynı kazada yaralanan eşi Erman Özkan, oğlu Çınar Özkan, yakınları ve vatandaşları katıldı. Erman Özkan ve oğlu Çınar Özkan, namazda yan yana saf tuttu.

11/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Kazada belediye işçisi eşi Erman Özkan ve arkadaşları Yahya-Serap Arslan çifti ile çıktığı yolculukta hayatını kaybeden 1 çocuk annesi ev kadını Yasemin Özkan'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Menemen ilçesindeki Mahkeme Camii'nde Özkan için cenaze namazı kılındı.

Cenazeye aynı kazada yaralanan eşi Erman Özkan, oğlu Çınar Özkan, yakınları ve vatandaşları katıldı. Erman Özkan ve oğlu Çınar Özkan, namazda yan yana saf tuttu.

12/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Kazada belediye işçisi eşi Erman Özkan ve arkadaşları Yahya-Serap Arslan çifti ile çıktığı yolculukta hayatını kaybeden 1 çocuk annesi ev kadını Yasemin Özkan'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Menemen ilçesindeki Mahkeme Camii'nde Özkan için cenaze namazı kılındı.

Cenazeye aynı kazada yaralanan eşi Erman Özkan, oğlu Çınar Özkan, yakınları ve vatandaşları katıldı. Erman Özkan ve oğlu Çınar Özkan, namazda yan yana saf tuttu.

13/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi
14/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi
15/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal

16/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal

17/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal

18/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal için ise Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Uysal'ın babası Zekeriya Uysal, annesi Şenel Uysal, kız kardeşleri Nurgül Uysal ve Rümeysa Uysal, arkadaşları ve yakınları katıldı. Çok sayıda madalyası bulunan Uysal'ın tura arkadaşlarıyla katıldığı belirtildi. Ayrıca evlilik hazırlığı yapan Nazan Uysal'ın mayıs ayında sözlenmeyi planladığı erkek arkadaşının kendisini turdan 1 gün önce uğurladığı öğrenildi.

19/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal için ise Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Uysal'ın babası Zekeriya Uysal, annesi Şenel Uysal, kız kardeşleri Nurgül Uysal ve Rümeysa Uysal, arkadaşları ve yakınları katıldı. Çok sayıda madalyası bulunan Uysal'ın tura arkadaşlarıyla katıldığı belirtildi. Ayrıca evlilik hazırlığı yapan Nazan Uysal'ın mayıs ayında sözlenmeyi planladığı erkek arkadaşının kendisini turdan 1 gün önce uğurladığı öğrenildi.

20/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal için ise Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Uysal'ın babası Zekeriya Uysal, annesi Şenel Uysal, kız kardeşleri Nurgül Uysal ve Rümeysa Uysal, arkadaşları ve yakınları katıldı. Çok sayıda madalyası bulunan Uysal'ın tura arkadaşlarıyla katıldığı belirtildi. Ayrıca evlilik hazırlığı yapan Nazan Uysal'ın mayıs ayında sözlenmeyi planladığı erkek arkadaşının kendisini turdan 1 gün önce uğurladığı öğrenildi.

21/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal için ise Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Uysal'ın babası Zekeriya Uysal, annesi Şenel Uysal, kız kardeşleri Nurgül Uysal ve Rümeysa Uysal, arkadaşları ve yakınları katıldı. Çok sayıda madalyası bulunan Uysal'ın tura arkadaşlarıyla katıldığı belirtildi. Ayrıca evlilik hazırlığı yapan Nazan Uysal'ın mayıs ayında sözlenmeyi planladığı erkek arkadaşının kendisini turdan 1 gün önce uğurladığı öğrenildi.

22/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal için ise Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Uysal'ın babası Zekeriya Uysal, annesi Şenel Uysal, kız kardeşleri Nurgül Uysal ve Rümeysa Uysal, arkadaşları ve yakınları katıldı. Çok sayıda madalyası bulunan Uysal'ın tura arkadaşlarıyla katıldığı belirtildi. Ayrıca evlilik hazırlığı yapan Nazan Uysal'ın mayıs ayında sözlenmeyi planladığı erkek arkadaşının kendisini turdan 1 gün önce uğurladığı öğrenildi.

23/23Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmirde toprağa verildi

Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal için ise Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Uysal'ın babası Zekeriya Uysal, annesi Şenel Uysal, kız kardeşleri Nurgül Uysal ve Rümeysa Uysal, arkadaşları ve yakınları katıldı. Çok sayıda madalyası bulunan Uysal'ın tura arkadaşlarıyla katıldığı belirtildi. Ayrıca evlilik hazırlığı yapan Nazan Uysal'ın mayıs ayında sözlenmeyi planladığı erkek arkadaşının kendisini turdan 1 gün önce uğurladığı öğrenildi.

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#İzmir#Yasemin Özkan#Nazan Uysal