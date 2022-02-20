Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmir'de toprağa verildi

Erman ve Yasemin Özkan
Erman ve Yasemin Özkan
Erman ve Yasemin Özkan
Erman ve Yasemin Özkan
Erman ve Yasemin Özkan
Erman ve Yasemin Özkan
Erman ve Yasemin Özkan
Kazada belediye işçisi eşi Erman Özkan ve arkadaşları Yahya-Serap Arslan çifti ile çıktığı yolculukta hayatını kaybeden 1 çocuk annesi ev kadını Yasemin Özkan'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Menemen ilçesindeki Mahkeme Camii'nde Özkan için cenaze namazı kılındı.
Cenazeye aynı kazada yaralanan eşi Erman Özkan, oğlu Çınar Özkan, yakınları ve vatandaşları katıldı. Erman Özkan ve oğlu Çınar Özkan, namazda yan yana saf tuttu.
Kazada belediye işçisi eşi Erman Özkan ve arkadaşları Yahya-Serap Arslan çifti ile çıktığı yolculukta hayatını kaybeden 1 çocuk annesi ev kadını Yasemin Özkan'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Menemen ilçesindeki Mahkeme Camii'nde Özkan için cenaze namazı kılındı.
Cenazeye aynı kazada yaralanan eşi Erman Özkan, oğlu Çınar Özkan, yakınları ve vatandaşları katıldı. Erman Özkan ve oğlu Çınar Özkan, namazda yan yana saf tuttu.
Kazada belediye işçisi eşi Erman Özkan ve arkadaşları Yahya-Serap Arslan çifti ile çıktığı yolculukta hayatını kaybeden 1 çocuk annesi ev kadını Yasemin Özkan'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Menemen ilçesindeki Mahkeme Camii'nde Özkan için cenaze namazı kılındı.
Cenazeye aynı kazada yaralanan eşi Erman Özkan, oğlu Çınar Özkan, yakınları ve vatandaşları katıldı. Erman Özkan ve oğlu Çınar Özkan, namazda yan yana saf tuttu.
Kazada belediye işçisi eşi Erman Özkan ve arkadaşları Yahya-Serap Arslan çifti ile çıktığı yolculukta hayatını kaybeden 1 çocuk annesi ev kadını Yasemin Özkan'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Menemen ilçesindeki Mahkeme Camii'nde Özkan için cenaze namazı kılındı.
Cenazeye aynı kazada yaralanan eşi Erman Özkan, oğlu Çınar Özkan, yakınları ve vatandaşları katıldı. Erman Özkan ve oğlu Çınar Özkan, namazda yan yana saf tuttu.
Kazada belediye işçisi eşi Erman Özkan ve arkadaşları Yahya-Serap Arslan çifti ile çıktığı yolculukta hayatını kaybeden 1 çocuk annesi ev kadını Yasemin Özkan'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Menemen ilçesindeki Mahkeme Camii'nde Özkan için cenaze namazı kılındı.
Cenazeye aynı kazada yaralanan eşi Erman Özkan, oğlu Çınar Özkan, yakınları ve vatandaşları katıldı. Erman Özkan ve oğlu Çınar Özkan, namazda yan yana saf tuttu.
Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal
Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal
Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal
Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal için ise Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Uysal'ın babası Zekeriya Uysal, annesi Şenel Uysal, kız kardeşleri Nurgül Uysal ve Rümeysa Uysal, arkadaşları ve yakınları katıldı. Çok sayıda madalyası bulunan Uysal'ın tura arkadaşlarıyla katıldığı belirtildi. Ayrıca evlilik hazırlığı yapan Nazan Uysal'ın mayıs ayında sözlenmeyi planladığı erkek arkadaşının kendisini turdan 1 gün önce uğurladığı öğrenildi.
Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal için ise Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Uysal'ın babası Zekeriya Uysal, annesi Şenel Uysal, kız kardeşleri Nurgül Uysal ve Rümeysa Uysal, arkadaşları ve yakınları katıldı. Çok sayıda madalyası bulunan Uysal'ın tura arkadaşlarıyla katıldığı belirtildi. Ayrıca evlilik hazırlığı yapan Nazan Uysal'ın mayıs ayında sözlenmeyi planladığı erkek arkadaşının kendisini turdan 1 gün önce uğurladığı öğrenildi.
Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal için ise Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Uysal'ın babası Zekeriya Uysal, annesi Şenel Uysal, kız kardeşleri Nurgül Uysal ve Rümeysa Uysal, arkadaşları ve yakınları katıldı. Çok sayıda madalyası bulunan Uysal'ın tura arkadaşlarıyla katıldığı belirtildi. Ayrıca evlilik hazırlığı yapan Nazan Uysal'ın mayıs ayında sözlenmeyi planladığı erkek arkadaşının kendisini turdan 1 gün önce uğurladığı öğrenildi.
Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal için ise Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Uysal'ın babası Zekeriya Uysal, annesi Şenel Uysal, kız kardeşleri Nurgül Uysal ve Rümeysa Uysal, arkadaşları ve yakınları katıldı. Çok sayıda madalyası bulunan Uysal'ın tura arkadaşlarıyla katıldığı belirtildi. Ayrıca evlilik hazırlığı yapan Nazan Uysal'ın mayıs ayında sözlenmeyi planladığı erkek arkadaşının kendisini turdan 1 gün önce uğurladığı öğrenildi.
Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal için ise Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Uysal'ın babası Zekeriya Uysal, annesi Şenel Uysal, kız kardeşleri Nurgül Uysal ve Rümeysa Uysal, arkadaşları ve yakınları katıldı. Çok sayıda madalyası bulunan Uysal'ın tura arkadaşlarıyla katıldığı belirtildi. Ayrıca evlilik hazırlığı yapan Nazan Uysal'ın mayıs ayında sözlenmeyi planladığı erkek arkadaşının kendisini turdan 1 gün önce uğurladığı öğrenildi.
Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal için ise Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Uysal'ın babası Zekeriya Uysal, annesi Şenel Uysal, kız kardeşleri Nurgül Uysal ve Rümeysa Uysal, arkadaşları ve yakınları katıldı. Çok sayıda madalyası bulunan Uysal'ın tura arkadaşlarıyla katıldığı belirtildi. Ayrıca evlilik hazırlığı yapan Nazan Uysal'ın mayıs ayında sözlenmeyi planladığı erkek arkadaşının kendisini turdan 1 gün önce uğurladığı öğrenildi.