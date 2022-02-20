Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmir'de toprağa verildi

Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal için ise Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Uysal'ın babası Zekeriya Uysal, annesi Şenel Uysal, kız kardeşleri Nurgül Uysal ve Rümeysa Uysal, arkadaşları ve yakınları katıldı. Çok sayıda madalyası bulunan Uysal'ın tura arkadaşlarıyla katıldığı belirtildi. Ayrıca evlilik hazırlığı yapan Nazan Uysal'ın mayıs ayında sözlenmeyi planladığı erkek arkadaşının kendisini turdan 1 gün önce uğurladığı öğrenildi.