Yasemin Özilhan'ın tatil şıklığı!

Eser benim yüzümden bu kadar kilo aldı Berfu Yenenler, “Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” programına konuk oldu. Eşi Eser Yenenler’in kendisi yüzünden kilo aldığını söyleyen Berfu Yenenler, “Hamileliklerim ona çok kilo aldırıyor. Mete’ye hamilelik dönemimde Eser benden daha çok kilo aldı. Şu an yine diyette. Bugüne kadar böyle diyet yaptığını görmedim. Yaza kadar fit olacak” dedi.