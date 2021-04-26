Yasemin Özilhan'ın tatil şıklığı!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Tatil şıklığı
Yasemin Özilhan tatil sezonunu açtı. Instagram’da 1.4 milyon takipçisi bulunan Özilhan, tatil fotoğraflarını takipçileriyle de paylaştı. Giyim stiliyle sık sık adından söz ettiren Özilhan’ın tatil kombinleri de beğeni topladı.
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2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine giren ve oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan'ın Emine ve Ela adında iki kızı var.
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Aşkın ilanı
Yıllar önce rol aldığı “Adını Feriha Koydum” dizisiyle tanınan ve son dönemde zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuşan Feyza Civelek, aşkını sosyal medyada ilan etti. Oyuncu, Instagram’da yaptığı paylaşımla reklamcı Evren Yaşlak’la birlikte olduğunu duyurdu.
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Kimse beni yabana atamaz
İzzet Yıldızhan’ın oğullarıyla verdiği poz sosyal medyada yeni bir tartışma konusu yarattı. Sanatçının fotoğrafı David Beckham ve oğullarının karesiyle kıyaslandı. Yıldızhan, “Evlatlarım diye demiyorum ama bana göre daha yakışıklılar. David Beckham dünyanın tanıdığı bir isim ama kimse İzzet Yıldızhan’ı yabana atamaz” dedi.
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Eser benim yüzümden bu kadar kilo aldı
Berfu Yenenler, “Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” programına konuk oldu. Eşi Eser Yenenler’in kendisi yüzünden kilo aldığını söyleyen Berfu Yenenler, “Hamileliklerim ona çok kilo aldırıyor. Mete’ye hamilelik dönemimde Eser benden daha çok kilo aldı. Şu an yine diyette. Bugüne kadar böyle diyet yaptığını görmedim. Yaza kadar fit olacak” dedi.
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Aile yaşantısını yayınlayacak
Aslıhan Doğan Turan, YouTube projesi için kolları sıvadı. YouTube programının hazırlıklarını sürdüren Aslıhan Doğan Turan, moda, beslenme, cilt bakımı, makyaj konularını ele alacak. Programında ünlü isimleri de ağırlayacak olan Turan ayrıca eşi Arda Turan ve çocuklarıyla olan aile yaşantısından kesitler sunacak.
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İyi ki doğdun büyük başkan
Bodrum’da yaşayan Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Ali Şen, yeni yaşını oğlu Metin Şen, gelini Aslı Şen ve torunlarının yaptığı sürprizle kutladı. Aslı Şen, çektirdikleri hatıra fotoğraflarını Instagram’da şu notla paylaştı: “Bugün hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de Ali babamızın doğum günü. İyi ki doğdun babacığım, iyi ki doğdun büyük başkan.”
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Görünmez kaza
Serap Tibuk, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Sol ayak parmakları sargılı olan ve koltuk değneğiyle yürüyen Tibuk, “Evde düşerek ayak parmağımı kırdım. Görünmez kaza bu olsa gerek. Şimdi daha iyiyim” dedi.