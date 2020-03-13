Yasemin Özilhan'ın corona virüs önlemi sirke!

Zeynep Mutlu Zeynep Hanım diğerlerinden daha şanslı. Zira ailece sağlık sektöründe hizmet verdikleri için konuya daha vakıflar: “Ofisimiz ve evlerimiz koronadan önce de çok detaylı şekilde temizleniyordu. O nedenle özel bir tedbir almamıza gerek kalmadı. Türkiye’de sağlık sektörü çok başarılı, hem hastanelerimiz hem de doktorlarımız çok iyi. O nedenle çok ürkmüyorum.”