Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan 300 bin TL'lik karavanlarıyla tatile çıktılar
Cemiyetin ünlü çifti Yasemin-İzzet Özilhan, son yılların yükselen trendi olan karavan modasına kayıtsız kalamadı.
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Çift, temmuz ayında Crawler marka karavan satın aldı. Yasemin-İzzet Özilhan 300 bin lira ödedikleri Batu 535 model karavanları ile ilk seyahatlerine çıktı.
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Hiçbir detayın unutulmadığı lüks karavanları ile kendilerine sakin bir rota çizen ikilien Yasemin Özilhan, doğa tatilinin fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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Ev konforunu tatile taşıyan Yasemin Özilhan, mutfağa girip pizza yaptı.
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Günün büyük çoğunluğunu bisiklet sürerek ve trekking yaparak geçiren Yasemin Özilhan, günün yorgunluğunu hamakta sallanarak attı.
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Yasemin Özilhan, akşamları ise eşi ile birlikte film keyfi yaptı.
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Koronavirüs salgını sonrası kalabalıklardan kaçmak isteyen ünlüler karavana daha çok ilgi gösteriyor. İşte karavancı ünlüler...
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Prenses’le tatilde
Şevval Sam, tatil için Marmaris’i tercih etti. Prenses adını verdiği karavanıyla uzun bir tatile çıktığını söyleyen şarkıcı, “Prenses’i tatile götüreyim dedim. O da hak etti artık. Sağlığım ve imkanlarım el verirse dünyayı bir karavanla gezmeyi istiyorum. İnsan böyle daha özgür oluyor. Mülk edinmek istemiyorum” şeklinde konuştu.
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KENDİ ELLERİYLE SÜSLEMİŞTİ
Sam, geçtiğimiz yıl arkadaşının satılığa çıkardığı eski bir karavanı almıştı. İçi dökülen karavanı elden geçiren sanatçı, her detayıyla tek tek ilgilendi.
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Karavanın içini tamamen ahşap yaptıran ve iç dekorasyonuna kendisi imza atan sanatçı, şimdi karavanının keyfini sürüyor.
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Corona virüs sonrası kalabalıklardan kaçmak isteyen ünlüler karavana daha çok ilgi gösteriyor. İşte karavancı ünlüler...
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Uzunluğu 9.5 metre! İçinde altı kişi kalabiliyor...
Uçak korkusu nedeniyle 10 yıl önce 9.5 metre uzunluğunda bir karavan yaptıran Volkan Konak "Sülalem TIR’cılıktan geliyor. Bu sebeple karavanı kocaman, otobüs gibi yaptırdım.
İçinde 6 kişi kalabiliyor. İkinci bir ev gibi. Ayrıca maceraperestim. Türkiye ve Avrupa'da dolaşmadığım yer kalmadı. Bestelerimi de 'tek kişilik cumhuriyetim' dediğim karavanımda yapıyorum' dedi.
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İÇİNDE NELER VAR?
Salon, yatak odası mutfak
Duş banyo ve tuvalet
Yerden ısıtma
Kamera sistemi, uydu anteni
Koltuklar iki kişilik yatak oluyor
TV ve müzik sistemi
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Kıvanç Tatlıtuğ
Doğa seyahatlerine meraklı olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in 2 arazi aracı ve 750 bin TL’lik lüks bir karavanları var. Kıvanç Tatlıtuğ geçen yıl da pikap kamyonetinin arkasına 100 bin TL harcayıp mini bir karavan yaptırdı. Bu araç açılabilir bölmeleri ve çadırıyla genişleyerek büyüyor.
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Pınar Altuğ
Pınar Altuğ da kısa kamp tatillerine uygun kamyonet tarzındaki bu karavanı çok beğendi. Aynısından yaptırdı. Eşi Yağmur Atacan ve kızları Su’yu da alıp Bozcaada’ya tatile gitti. Paylaştığı karenin altına da “Macera dolu bir hafta sonu” notunu düştü.
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Kadir Doğulu-Neslihan Atagül
Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti 450 bin TL’lik karavanlarıyla Avrupa’yı gezdi.
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Mehmet Aslantuğ
Mehmet Aslantuğ ailesiyle 7 yıldır karavanla geziyor.
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Simge
Simge her yaz 15 gün karavan tatili yapıyor. Ünlü şarkıcı 'karavanda huzur buluyorum' diyor.