Yasemin Özilhan düşük mü yaptı? İşte iddiaların yanıtı ve Yasemin Özilhan'ın sağlık durumu

Yasemin Özilhan Hakkında Yasemin Özilhan 22 Ocak 1985 tarihin Almanya Hamburg'da dünyaya geldi. Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanındı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi. Çiftin Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu var. 2008 yılından beri oyunculuk yapmayan Özilhan, yıllar sonra 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizisine Doktor Ela rolü ile konuk olmuştu.