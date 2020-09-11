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Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 15:58 | 

Yasemin Özilhan düşük mü yaptı? İşte iddiaların yanıtı ve Yasemin Özilhan'ın sağlık durumu

Gündemdeki haberler ardından 'Yasemin Özilhan düşük mü yaptı?' sorusu gündeme gelmişti. Üçüncü bebeğine hamile olduğu haberleriyle gündeme gelen Yasemin Özilhan’ın düşük yaptığı iddia edilmişti. Haberler doğru çıktı, aniden rahatsızlanan Yasemin Özilhan’ın bebeğini düşürdüğü öğrenildi. İşte Yasemin Özilhan'ın sağlık durumuyla ilgili detaylar...

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2012 yılında ilk kızı Emine’yi, 2013’te de ikinci kızı Ela’yı kucaklarına alan Özilhan çifti, bir çocuk daha istiyordu. Hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan, “Her şeyden önce sağlıklı olsun” temennisinde bulunmuştu.

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2 aylık hamile olan Yasemin Özilhan, 10 Eylül'de aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Eski oyuncunun bebeği kaybettiği öğrenildi.

3Yasemin Özilhan Hakkında
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Yasemin Özilhan Hakkında

Yasemin Özilhan 22 Ocak 1985 tarihin Almanya Hamburg'da dünyaya geldi. Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanındı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi. Çiftin Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu var. 2008 yılından beri oyunculuk yapmayan Özilhan, yıllar sonra 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizisine Doktor Ela rolü ile konuk olmuştu.

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