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GeriMagazin Yasemin Özilhan, Berrak Tüzünataç, İrem Sak... Ünlülerden yaza veda pozları!
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Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 - 07:55 | 

Yasemin Özilhan, Berrak Tüzünataç, İrem Sak... Ünlülerden yaza veda pozları!

Sanat dünyasının ünlü isimleri, yazın son günlerinde çeşitli tatil beldelerinde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. İşte onlardan bazıları...

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1Nazar değmesin

Nazar değmesin

Bir süredir Bodrum’da tatil yapan Yasemin Özilhan, rotasını Yunanistan’a çevirdi. Eşi İzzet Özilhan’la Yunanistan tatilinde çektirdikleri romantik pozu Instagram hesabında da paylaşan Özilhan’a “Nazar değmesin”, “Çok güzelsiniz” şeklinde yorumlar yapıldı.

2Kırmızı mayolu klip

Kırmızı mayolu klip

Berrocks adlı markası adı altında yaptığı takı tasarımlarını beğeniye sunan Berrak Tüzünataç, yeni tanıtım filmi çekti. Kırmızı bir mayoyla kamera karşısına geçen oyuncunun tanıtım filmini Ergin Turunç yönetti.

3Gün batımı ritüeli

Gün batımı ritüeli

Yunanistan’da tatil yapan Ece Sükan, denizde verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Dalgaların arasında çektirdiği fotoğrafın altına Sükan, İngilizce “Gün batımı ritüeli” notunu düştü.

4Gülümsemek için sebep çok

Gülümsemek için sebep çok

Alaçatı’da tatil yapan Özge Borak, Fizzio Hotel’in bahçesinde çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü oyuncu fotoğrafın altına “Gülümsemek için sebep çok, yeter ki iste” notunu yazdı.

5Kumsal karesi

Kumsal karesi

Bir süredir Bodrum’da olan Taylan Kümeli, kumsalda çektirdiği bu kareyi takipçileriyle paylaştı. Fit vücuduyla dikkat çeken ünlü diyetisyenin fotoğrafına takipçilerinden binlerce beğeni geldi.

6Kendi moda çekimim

Kendi moda çekimim

Bodrum’da tatil yapan Hande Subaşı, deniz kıyısında çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabında yayınladı. “Kendi moda çekimimi yaptım” notuyla paylaştığı karelere Subaşı’nın takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.

7Bodrum pozu

Bodrum pozu

İrem Sak da tatil için Bodrum’u tercih eden ünlülerden oldu. Oyuncu, Susona Bodrum’un plajında güneşlenirken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada da yayınladı. Sak’ın bikinili karesi beğeni yağmuruna tutuldu.

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