Yasemin Özilhan, Berrak Tüzünataç, İrem Sak... Ünlülerden yaza veda pozları!
Sanat dünyasının ünlü isimleri, yazın son günlerinde çeşitli tatil beldelerinde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. İşte onlardan bazıları...
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1
Nazar değmesin
Bir süredir Bodrum’da tatil yapan Yasemin Özilhan, rotasını Yunanistan’a çevirdi. Eşi İzzet Özilhan’la Yunanistan tatilinde çektirdikleri romantik pozu Instagram hesabında da paylaşan Özilhan’a “Nazar değmesin”, “Çok güzelsiniz” şeklinde yorumlar yapıldı.
2
Kırmızı mayolu klip
Berrocks adlı markası adı altında yaptığı takı tasarımlarını beğeniye sunan Berrak Tüzünataç, yeni tanıtım filmi çekti. Kırmızı bir mayoyla kamera karşısına geçen oyuncunun tanıtım filmini Ergin Turunç yönetti.
3
Gün batımı ritüeli
Yunanistan’da tatil yapan Ece Sükan, denizde verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Dalgaların arasında çektirdiği fotoğrafın altına Sükan, İngilizce “Gün batımı ritüeli” notunu düştü.
4
Gülümsemek için sebep çok
Alaçatı’da tatil yapan Özge Borak, Fizzio Hotel’in bahçesinde çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü oyuncu fotoğrafın altına “Gülümsemek için sebep çok, yeter ki iste” notunu yazdı.
5
Kumsal karesi
Bir süredir Bodrum’da olan Taylan Kümeli, kumsalda çektirdiği bu kareyi takipçileriyle paylaştı. Fit vücuduyla dikkat çeken ünlü diyetisyenin fotoğrafına takipçilerinden binlerce beğeni geldi.
6
Kendi moda çekimim
Bodrum’da tatil yapan Hande Subaşı, deniz kıyısında çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabında yayınladı. “Kendi moda çekimimi yaptım” notuyla paylaştığı karelere Subaşı’nın takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.
7
Bodrum pozu
İrem Sak da tatil için Bodrum’u tercih eden ünlülerden oldu. Oyuncu, Susona Bodrum’un plajında güneşlenirken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada da yayınladı. Sak’ın bikinili karesi beğeni yağmuruna tutuldu.