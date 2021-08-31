Yasemin Özilhan, Berrak Tüzünataç, İrem Sak... Ünlülerden yaza veda pozları!

Gülümsemek için sebep çok Alaçatı’da tatil yapan Özge Borak, Fizzio Hotel’in bahçesinde çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü oyuncu fotoğrafın altına “Gülümsemek için sebep çok, yeter ki iste” notunu yazdı.