Yasemin Özilhan acı olayın ardından ilk kez konuştu

HER ŞEY KADER, KISMET Acı olayın ardından ilk kez konuşan Yasemin Özilhan, “Çok erkendi, biz de yeni öğrenmiştik. Böyle bir haberin çıkması erken oldu. Daha ailem bilmiyordu. Kader, kısmet her şey... İki tane aslan gibi kızım var, onlarla ilgileniyorum. Ama genel olarak iyiyim” cevabını verdi.